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Дептранс сообщил о временных трудностях в работе приложения "Метро Москвы"

Дептранс сообщил о временных трудностях в работе приложения "Метро Москвы" - 31.03.2025, ПРАЙМ

Дептранс сообщил о временных трудностях в работе приложения "Метро Москвы"

Временные трудности наблюдаются в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ, специалисты работают над их... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T12:25+0300

2025-03-31T12:25+0300

2025-03-31T12:25+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Временные трудности наблюдаются в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ, специалисты работают над их завершением, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" могут наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Специалисты работают над их скорейшим завершением. Все ранее купленные билеты продолжают действовать. При этом пополнить карту "Тройка" можно в кассах и терминалах на станциях метро", - говорится в сообщении ведомства. Подчеркивается, что оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно – оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами, билетами "Единый".

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бизнес, дептранс, москва, метро, мобильное приложение, сбой, технологии