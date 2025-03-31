https://1prime.ru/20250331/prilozhenie-856244661.html
Дептранс сообщил о временных трудностях в работе приложения "Метро Москвы"
Дептранс сообщил о временных трудностях в работе приложения "Метро Москвы" - 31.03.2025, ПРАЙМ
Дептранс сообщил о временных трудностях в работе приложения "Метро Москвы"
Временные трудности наблюдаются в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ, специалисты работают над их... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T12:25+0300
2025-03-31T12:25+0300
2025-03-31T12:25+0300
бизнес
дептранс
москва
метро
мобильное приложение
сбой
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049832_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_658fbbef2ced724068d6a43cf4df3943.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Временные трудности наблюдаются в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ, специалисты работают над их завершением, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" могут наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Специалисты работают над их скорейшим завершением. Все ранее купленные билеты продолжают действовать. При этом пополнить карту "Тройка" можно в кассах и терминалах на станциях метро", - говорится в сообщении ведомства. Подчеркивается, что оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно – оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами, билетами "Единый".
https://1prime.ru/20250330/yandeks-856228957.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049832_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_45a0a4500a97d9168b8e0b7480afc5f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, дептранс, москва, метро, мобильное приложение, сбой, технологии
Бизнес, дептранс, МОСКВА, метро, мобильное приложение, сбой, Технологии
Дептранс сообщил о временных трудностях в работе приложения "Метро Москвы"
В приложении "Метро Москвы" отметили трудности в работе из-за технических работ
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Временные трудности наблюдаются в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ, специалисты работают над их завершением, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" могут наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Специалисты работают над их скорейшим завершением. Все ранее купленные билеты продолжают действовать. При этом пополнить карту "Тройка" можно в кассах и терминалах на станциях метро", - говорится в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно – оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами, билетами "Единый".
В Роскомнадзоре назвали причины сбоя в работе "Яндекс. Облака"