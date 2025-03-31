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Дептранс сообщил о временных трудностях в работе приложения "Метро Москвы" - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Дептранс сообщил о временных трудностях в работе приложения "Метро Москвы"
Дептранс сообщил о временных трудностях в работе приложения "Метро Москвы" - 31.03.2025, ПРАЙМ
Дептранс сообщил о временных трудностях в работе приложения "Метро Москвы"
Временные трудности наблюдаются в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ, специалисты работают над их... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T12:25+0300
2025-03-31T12:25+0300
бизнес
дептранс
москва
метро
мобильное приложение
сбой
технологии
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Временные трудности наблюдаются в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ, специалисты работают над их завершением, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" могут наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Специалисты работают над их скорейшим завершением. Все ранее купленные билеты продолжают действовать. При этом пополнить карту "Тройка" можно в кассах и терминалах на станциях метро", - говорится в сообщении ведомства. Подчеркивается, что оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно – оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами, билетами "Единый".
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бизнес, дептранс, москва, метро, мобильное приложение, сбой, технологии
Бизнес, дептранс, МОСКВА, метро, мобильное приложение, сбой, Технологии
12:25 31.03.2025
 
Дептранс сообщил о временных трудностях в работе приложения "Метро Москвы"

В приложении "Метро Москвы" отметили трудности в работе из-за технических работ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажиры Московского метро
Пассажиры Московского метро - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Временные трудности наблюдаются в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ, специалисты работают над их завершением, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" могут наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Специалисты работают над их скорейшим завершением. Все ранее купленные билеты продолжают действовать. При этом пополнить карту "Тройка" можно в кассах и терминалах на станциях метро", - говорится в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно – оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами, билетами "Единый".
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