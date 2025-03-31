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Иранские ракеты готовы к запуску, сообщили СМИ

Иранские ракеты готовы к запуску, сообщили СМИ - 31.03.2025, ПРАЙМ

Иранские ракеты готовы к запуску, сообщили СМИ

Ракеты по всему Ирану загружены в пусковые установки и готовы к запуску в случае эскалации со стороны США, пишет газета Tehran Times со ссылкой на полученную... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T02:31+0300

2025-03-31T02:31+0300

2025-03-31T02:31+0300

энергетика

мировая экономика

иран

сша

тегеран

дональд трамп

масуд пезешкиан

али хаменеи

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Ракеты по всему Ирану загружены в пусковые установки и готовы к запуску в случае эскалации со стороны США, пишет газета Tehran Times со ссылкой на полученную информацию. "Информация, полученная Tehran Times, указывает на то, что иранские ракеты загружены в пусковые установки во всех городах с подземными базами и готовы к запуску. Открытие ящика Пандоры обойдется правительству США и его союзникам дорого", - говорится в сообщении газеты на ее странице в соцсети Х. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.

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мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи