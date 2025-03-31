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Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя
Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя - 31.03.2025, ПРАЙМ
Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя
Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T14:05+0300
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метро
московское метро
москва
технологии
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. Ранее столичный дептранс сообщал о временных трудностях в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ. Информация на сайте также отображалась некорректно. Сайт столичной подземки вновь открывается и работает корректно.
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метро, московское метро, москва, технологии
метро, московское метро, МОСКВА, Технологии
14:05 31.03.2025
 
Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя

Трудности в работе приложения "Метро Москвы" устранены после технических работ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажиры Московского метро
Пассажиры Московского метро - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости.
Ранее столичный дептранс сообщал о временных трудностях в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ. Информация на сайте также отображалась некорректно.
Сайт столичной подземки вновь открывается и работает корректно.
Пассажиры Московского метро - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
Дептранс сообщил о временных трудностях в работе приложения "Метро Москвы"
12:25
 
метромосковское метроМОСКВАТехнологии
 
 
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