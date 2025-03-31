https://1prime.ru/20250331/sboi-856248822.html

Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя

Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя - 31.03.2025, ПРАЙМ

Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя

Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T14:05+0300

2025-03-31T14:05+0300

2025-03-31T14:05+0300

метро

московское метро

москва

технологии

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. Ранее столичный дептранс сообщал о временных трудностях в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ. Информация на сайте также отображалась некорректно. Сайт столичной подземки вновь открывается и работает корректно.

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метро, московское метро, москва, технологии