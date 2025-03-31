https://1prime.ru/20250331/sboi-856248822.html
Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя
Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя - 31.03.2025, ПРАЙМ
Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя
Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T14:05+0300
2025-03-31T14:05+0300
2025-03-31T14:05+0300
метро
московское метро
москва
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049624_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_df254a2506c6e6e25b6a06994e3cc124.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. Ранее столичный дептранс сообщал о временных трудностях в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ. Информация на сайте также отображалась некорректно. Сайт столичной подземки вновь открывается и работает корректно.
https://1prime.ru/20250331/prilozhenie-856244661.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049624_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_3ea676374a08404483da0ce9163735b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
метро, московское метро, москва, технологии
метро, московское метро, МОСКВА, Технологии
Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя
Трудности в работе приложения "Метро Москвы" устранены после технических работ
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости.
Ранее столичный дептранс сообщал о временных трудностях в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ. Информация на сайте также отображалась некорректно.
Сайт столичной подземки вновь открывается и работает корректно.
Дептранс сообщил о временных трудностях в работе приложения "Метро Москвы"