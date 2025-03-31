Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы цены на летние автомобильные шины - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250331/shiny-856242305.html
Названы цены на летние автомобильные шины
Названы цены на летние автомобильные шины - 31.03.2025, ПРАЙМ
Названы цены на летние автомобильные шины
С приходом весеннего тепла водители массово переходят на летние шины, что традиционно приводит к росту спроса на шиномонтажные услуги и покупку новой резины... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T11:02+0300
2025-03-31T11:02+0300
бизнес
авто
шины
автомобильные шины
https://cdnn.1prime.ru/img/76285/53/762855313_0:177:2927:1823_1920x0_80_0_0_3873168b3f52d2f8edb85dae13fea922.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. С приходом весеннего тепла водители массово переходят на летние шины, что традиционно приводит к росту спроса на шиномонтажные услуги и покупку новой резины. Однако в этом году ситуация на рынке шин заметно изменилась. Портал "ФедералПресс" рассказал, сколько стоит сезонная замена и какие модели лучше выбрать.Как отмечает портал, после ухода крупных автопроизводителей российский рынок покинули и ведущие бренды шин: Michelin, Continental, Bridgestone и Nokian Renkaat прекратили поставки и свернули производство. Однако ожидаемого дефицита не произошло, поскольку отечественные компании быстро заняли освободившуюся нишу, а ассортимент пополнился продукцией китайских производителей. Большинство автовладельцев практически не заметили изменений.Тем не менее, некоторые сложности могут возникнуть только с премиальными шинами, обладающими особыми характеристиками, отмечает "ФедералПресс". Однако спрос на такие модели невелик, поэтому на общий рынок их дефицит не влияет.Согласно данным Центра развития перспективных технологий, в 2024 году на российских заводах было выпущено более 34 миллионов шин для легковых автомобилей, из которых 12,83 миллиона – летние, а около 1,5 миллиона – всесезонные. Этот показатель стал рекордным за последние два года.Специалисты отмечают, что различия между российскими и китайскими шинами, включая те, что выпускаются на бывших заводах ушедших брендов, минимальны. Ключевое значение имеют бережное обращение и правильный уход. Водителям рекомендуется регулярно очищать шины, включая внутреннюю поверхность, и избегать резких ударов о дорожные неровности.Тем не менее, портал отмечает, что качество продукции среди китайских производителей может значительно различаться и отмечает риск купить модель сомнительного качества без должного изучения отзывов и рекомендаций. Такая проблема характерна не только для автомобильных шин, но и для многих других категорий товаров. Однако при правильном выборе и эксплуатации современные российские и китайские шины способны полностью удовлетворить потребности большинства водителей.За последний год цены на летние шины изменились незначительно. Это связано с высокой конкуренцией и низкой маржинальностью сегмента. По данным Центра развития перспективных технологий, средняя стоимость одной летней шины в 2024 году составила 6,6 тысячи рублей, что на 12 % выше уровня 2023 года. Аналитики прогнозируют сохранение текущей ценовой динамики и в 2025 году.Согласно данным портала, на данный момент бюджетные комплекты летней резины для легковых автомобилей с типоразмером 185/65 R15 можно приобрести за 15-18 тысяч рублей. В эту категорию входят как российские шины, произведенные до введения санкций, так и модели малоизвестных китайских брендов. Средняя цена комплекта базовых летних шин в интернет-магазинах составляет 25-28 тысяч рублей. За модели с улучшенными характеристиками придется заплатить до 150 тысяч рублей и более.
https://1prime.ru/20250331/avto-856240045.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76285/53/762855313_130:0:2797:2000_1920x0_80_0_0_933a76ebd7d41a9e506065bfa17225cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, авто, шины, автомобильные шины
Бизнес, Авто, шины, автомобильные шины
11:02 31.03.2025
 
Названы цены на летние автомобильные шины

"ФедералПресс": стоит внимательно изучить рынок отечественных и китайских шин

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкШинный завод
Шинный завод - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. С приходом весеннего тепла водители массово переходят на летние шины, что традиционно приводит к росту спроса на шиномонтажные услуги и покупку новой резины. Однако в этом году ситуация на рынке шин заметно изменилась. Портал "ФедералПресс" рассказал, сколько стоит сезонная замена и какие модели лучше выбрать.
Как отмечает портал, после ухода крупных автопроизводителей российский рынок покинули и ведущие бренды шин: Michelin, Continental, Bridgestone и Nokian Renkaat прекратили поставки и свернули производство. Однако ожидаемого дефицита не произошло, поскольку отечественные компании быстро заняли освободившуюся нишу, а ассортимент пополнился продукцией китайских производителей. Большинство автовладельцев практически не заметили изменений.
Тем не менее, некоторые сложности могут возникнуть только с премиальными шинами, обладающими особыми характеристиками, отмечает "ФедералПресс". Однако спрос на такие модели невелик, поэтому на общий рынок их дефицит не влияет.
Согласно данным Центра развития перспективных технологий, в 2024 году на российских заводах было выпущено более 34 миллионов шин для легковых автомобилей, из которых 12,83 миллиона – летние, а около 1,5 миллиона – всесезонные. Этот показатель стал рекордным за последние два года.
Специалисты отмечают, что различия между российскими и китайскими шинами, включая те, что выпускаются на бывших заводах ушедших брендов, минимальны. Ключевое значение имеют бережное обращение и правильный уход. Водителям рекомендуется регулярно очищать шины, включая внутреннюю поверхность, и избегать резких ударов о дорожные неровности.
Тем не менее, портал отмечает, что качество продукции среди китайских производителей может значительно различаться и отмечает риск купить модель сомнительного качества без должного изучения отзывов и рекомендаций. Такая проблема характерна не только для автомобильных шин, но и для многих других категорий товаров. Однако при правильном выборе и эксплуатации современные российские и китайские шины способны полностью удовлетворить потребности большинства водителей.
За последний год цены на летние шины изменились незначительно. Это связано с высокой конкуренцией и низкой маржинальностью сегмента. По данным Центра развития перспективных технологий, средняя стоимость одной летней шины в 2024 году составила 6,6 тысячи рублей, что на 12 % выше уровня 2023 года. Аналитики прогнозируют сохранение текущей ценовой динамики и в 2025 году.
Согласно данным портала, на данный момент бюджетные комплекты летней резины для легковых автомобилей с типоразмером 185/65 R15 можно приобрести за 15-18 тысяч рублей. В эту категорию входят как российские шины, произведенные до введения санкций, так и модели малоизвестных китайских брендов. Средняя цена комплекта базовых летних шин в интернет-магазинах составляет 25-28 тысяч рублей. За модели с улучшенными характеристиками придется заплатить до 150 тысяч рублей и более.
Производство автомобилей китайской марки BAIС - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
Китайские авто стали неликвидными для российских дилеров
09:54
 
БизнесАвтошиныавтомобильные шины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала