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Названы цены на летние автомобильные шины

Названы цены на летние автомобильные шины - 31.03.2025, ПРАЙМ

Названы цены на летние автомобильные шины

С приходом весеннего тепла водители массово переходят на летние шины, что традиционно приводит к росту спроса на шиномонтажные услуги и покупку новой резины... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T11:02+0300

2025-03-31T11:02+0300

2025-03-31T11:02+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. С приходом весеннего тепла водители массово переходят на летние шины, что традиционно приводит к росту спроса на шиномонтажные услуги и покупку новой резины. Однако в этом году ситуация на рынке шин заметно изменилась. Портал "ФедералПресс" рассказал, сколько стоит сезонная замена и какие модели лучше выбрать.Как отмечает портал, после ухода крупных автопроизводителей российский рынок покинули и ведущие бренды шин: Michelin, Continental, Bridgestone и Nokian Renkaat прекратили поставки и свернули производство. Однако ожидаемого дефицита не произошло, поскольку отечественные компании быстро заняли освободившуюся нишу, а ассортимент пополнился продукцией китайских производителей. Большинство автовладельцев практически не заметили изменений.Тем не менее, некоторые сложности могут возникнуть только с премиальными шинами, обладающими особыми характеристиками, отмечает "ФедералПресс". Однако спрос на такие модели невелик, поэтому на общий рынок их дефицит не влияет.Согласно данным Центра развития перспективных технологий, в 2024 году на российских заводах было выпущено более 34 миллионов шин для легковых автомобилей, из которых 12,83 миллиона – летние, а около 1,5 миллиона – всесезонные. Этот показатель стал рекордным за последние два года.Специалисты отмечают, что различия между российскими и китайскими шинами, включая те, что выпускаются на бывших заводах ушедших брендов, минимальны. Ключевое значение имеют бережное обращение и правильный уход. Водителям рекомендуется регулярно очищать шины, включая внутреннюю поверхность, и избегать резких ударов о дорожные неровности.Тем не менее, портал отмечает, что качество продукции среди китайских производителей может значительно различаться и отмечает риск купить модель сомнительного качества без должного изучения отзывов и рекомендаций. Такая проблема характерна не только для автомобильных шин, но и для многих других категорий товаров. Однако при правильном выборе и эксплуатации современные российские и китайские шины способны полностью удовлетворить потребности большинства водителей.За последний год цены на летние шины изменились незначительно. Это связано с высокой конкуренцией и низкой маржинальностью сегмента. По данным Центра развития перспективных технологий, средняя стоимость одной летней шины в 2024 году составила 6,6 тысячи рублей, что на 12 % выше уровня 2023 года. Аналитики прогнозируют сохранение текущей ценовой динамики и в 2025 году.Согласно данным портала, на данный момент бюджетные комплекты летней резины для легковых автомобилей с типоразмером 185/65 R15 можно приобрести за 15-18 тысяч рублей. В эту категорию входят как российские шины, произведенные до введения санкций, так и модели малоизвестных китайских брендов. Средняя цена комплекта базовых летних шин в интернет-магазинах составляет 25-28 тысяч рублей. За модели с улучшенными характеристиками придется заплатить до 150 тысяч рублей и более.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, авто, шины, автомобильные шины