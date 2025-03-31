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Сийярто попросил Киев прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру
Сийярто попросил Киев прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру - 31.03.2025, ПРАЙМ
Сийярто попросил Киев прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что просил министра энергетики Украины Германа... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T07:21+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что просил министра энергетики Украины Германа Галущенко о прекращении атак на российскую энергоинфраструктуру, ведущую в Венгрию. "Совсем недавно у меня была встреча с министром энергетики Украины, на которой я попросил его помочь мне убедить тех, кого нужно убедить на Украине, не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию", - сказал Сийярто. Он также напомнил, что безопасность нефтепроводов и газопроводов, по которым российские энергоносители поступают в Европу, является одной из гарантий безопасности, данных Венгрии Еврокомиссией, и Будапешт по-прежнему рассчитывает на их выполнение. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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нефть, украина, венгрия, рф, владимир путин, дональд трамп, петер сийярто, минобороны рф
Энергетика, Нефть, Экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Минобороны РФ
Сийярто попросил Киев прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру
Сийярто попросил Минэнерго Украины прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что просил министра энергетики Украины Германа Галущенко о прекращении атак на российскую энергоинфраструктуру, ведущую в Венгрию.
"Совсем недавно у меня была встреча с министром энергетики Украины, на которой я попросил его помочь мне убедить тех, кого нужно убедить на Украине, не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию", - сказал Сийярто.
Он также напомнил, что безопасность нефтепроводов и газопроводов, по которым российские энергоносители поступают в Европу, является одной из гарантий безопасности, данных Венгрии Еврокомиссией, и Будапешт по-прежнему рассчитывает на их выполнение.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества России и Венгрии