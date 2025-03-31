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Сийярто попросил Киев прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру

Сийярто попросил Киев прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру - 31.03.2025, ПРАЙМ

Сийярто попросил Киев прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что просил министра энергетики Украины Германа... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T07:21+0300

2025-03-31T07:21+0300

2025-03-31T07:51+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что просил министра энергетики Украины Германа Галущенко о прекращении атак на российскую энергоинфраструктуру, ведущую в Венгрию. "Совсем недавно у меня была встреча с министром энергетики Украины, на которой я попросил его помочь мне убедить тех, кого нужно убедить на Украине, не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию", - сказал Сийярто. Он также напомнил, что безопасность нефтепроводов и газопроводов, по которым российские энергоносители поступают в Европу, является одной из гарантий безопасности, данных Венгрии Еврокомиссией, и Будапешт по-прежнему рассчитывает на их выполнение. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

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нефть, украина, венгрия, рф, владимир путин, дональд трамп, петер сийярто, минобороны рф