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В России упали продажи смартфонов

В России упали продажи смартфонов - 31.03.2025, ПРАЙМ

В России упали продажи смартфонов

В первом квартале 2025 года российский рынок смартфонов показал рекордное падение — более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T08:58+0300

2025-03-31T08:58+0300

2025-03-31T08:58+0300

экономика

смартфоны

м.видео-эльдорадо

apple

samsung

бизнес

россия

продажи смартфонов

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. В первом квартале 2025 года российский рынок смартфонов показал рекордное падение — более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка. Это самое крупное снижение в истории, если не учитывать 2022 год, когда поставки техники временно прекратились. Спад затронул и другие категории электроники, включая компьютеры и ноутбуки. Среди ключевых причин эксперты называют волатильность рубля, высокую ключевую ставку ЦБ и спад потребительского спроса после ажиотажных покупок в 2023-2024 годах.Согласно источнику в одной из федеральных розничных сетей, объем продаж смартфонов в штучном выражении сократился на 26%, а в денежном — на 25%, составив 5,5 миллиона устройств на сумму 139 миллиарда рублей. В другой розничной сети подтверждают снижение, но на меньший процент: 21% в количественном и 19% в денежном выражении. В то же время средняя стоимость смартфона выросла на 2% — с 24,7 тысячи до 25,2 тысячи рублей, уточнили в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".Согласно данным газеты, наибольший объем продаж в количественном выражении пришелся на Xiaomi (Redmi), Tecno, realme, Samsung и Infinix. В денежном выражении рынок возглавляют Apple, Samsung, Xiaomi (Redmi) и Tecno. В то же время на маркетплейсах, по данным одного из них, спрос на смартфоны остается стабильным, а на Wildberries продажи в первом квартале 2025 года выросли более чем на 35% в денежном выражении за счет большого ассортимента и оперативного появления новинок.По данным Mobile Research Group, реализация смартфонов снизилась почти на 25%, что стало рекордным падением, не считая 2022 года. Аналитики "Связь.ON" также указывают на общий спад в 20% и более значительное сокращение продаж дорогих моделей — на 30%. Помимо высокой ключевой ставки, эксперты связывают снижение спроса с тем, что пользователи стали реже менять гаджеты: средний срок владения смартфоном увеличился до 4,5 лет против 3 лет ранее.Дополнительный фактор — отсутствие прорывных технологий: производители сосредоточены на улучшении существующих характеристик, что не стимулирует срочную замену устройств. Кроме того, экономические меры правительства по снижению потребительской активности, направленные на борьбу с инфляцией, привели к сокращению спроса на электронику, отмечают специалисты "Холодильник.ру".Аналитики ожидают, что по итогам 2025 года продажи смартфонов составят 29–30 миллионов штук. В "Марвел-Дистрибуции" связывают текущую ситуацию с ростом ключевой ставки, что делает выгоднее сбережения в банке, чем покупку гаджетов. При этом эксперты считают, что цены либо останутся на прежнем уровне, либо будут расти.Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков допускает возможный рост продаж во втором полугодии, если антироссийские санкции будут смягчены и на рынок вернутся западные производители. В противном случае, по его мнению, избежать спада по итогам года будет сложно.

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смартфоны, м.видео-эльдорадо, apple, samsung, бизнес, россия, продажи смартфонов