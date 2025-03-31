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"Попытался начать". В Британии назвали главную ошибку Трампа в диалоге с РФ
"Попытался начать". В Британии назвали главную ошибку Трампа в диалоге с РФ - 31.03.2025, ПРАЙМ
"Попытался начать". В Британии назвали главную ошибку Трампа в диалоге с РФ
Главная ошибка президента США Дональда Трампа заключается в том, что он инициировал переговоры с Россией раньше, чем она создала "настоящий кризис" для Украины. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T15:51+0300
2025-03-31T15:51+0300
2025-03-31T15:53+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Главная ошибка президента США Дональда Трампа заключается в том, что он инициировал переговоры с Россией раньше, чем она создала "настоящий кризис" для Украины. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом The Duran высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.Отметив, что "люди не желают реально оценивать ситуацию на фронтах", он предостерег от иллюзий всех, кто считает, что наступление российских войск зашло в тупик."Когда русские продвигаются, кажется, что они побеждают, - сказал Меркурис. - А когда наступление заканчивается, как и все наступления, русские останавливаются на время, чтобы перегруппироваться, реорганизоваться и восстановиться. И мы снова начинаем говорить о тупике".Однако это, убежден аналитик, вовсе не тупик: "Война идет в пользу России, но люди этого не признают", – отметил он, после чего предположил, что весенне-летнее наступление ВС РФ будет направлено на реку Днепр.По мнению Меркуриса, чтобы и украинцы, и Запад согласились на переговоры, необходим "настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины". При этом он отметил, что "главная ошибка Трампа в том, что он попытался начать этот (мирный - прим. ред.) процесс раньше, чем это (прорыв ВС РФ - прим. ред.) произошло".
https://1prime.ru/20250330/tramp-856230172.html
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вс рф, наступление, запад, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВС РФ, наступление, ЗАПАД, экспертное мнение
"Попытался начать". В Британии назвали главную ошибку Трампа в диалоге с РФ
Эксперт Меркурис: Трамп ошибся, решив начать переговоры с Россией до ее победы
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ.
Главная ошибка президента США Дональда Трампа заключается в том, что он инициировал переговоры с Россией раньше, чем она создала "настоящий кризис" для Украины. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом The Duran
высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Отметив, что "люди не желают реально оценивать ситуацию на фронтах", он предостерег от иллюзий всех, кто считает, что наступление российских войск зашло в тупик.
"Когда русские продвигаются, кажется, что они побеждают, - сказал Меркурис. - А когда наступление заканчивается, как и все наступления, русские останавливаются на время, чтобы перегруппироваться, реорганизоваться и восстановиться. И мы снова начинаем говорить о тупике".
Однако это, убежден аналитик, вовсе не тупик: "Война идет в пользу России, но люди этого не признают", – отметил он, после чего предположил, что весенне-летнее наступление ВС РФ будет направлено на реку Днепр.
Трамп рассказал, чем его разозлил Путин
По мнению Меркуриса, чтобы и украинцы, и Запад согласились на переговоры, необходим "настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины".
При этом он отметил, что "главная ошибка Трампа в том, что он попытался начать этот (мирный - прим. ред.) процесс раньше, чем это (прорыв ВС РФ - прим. ред.) произошло".