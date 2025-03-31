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"Попытался начать". В Британии назвали главную ошибку Трампа в диалоге с РФ

"Попытался начать". В Британии назвали главную ошибку Трампа в диалоге с РФ - 31.03.2025, ПРАЙМ

"Попытался начать". В Британии назвали главную ошибку Трампа в диалоге с РФ

Главная ошибка президента США Дональда Трампа заключается в том, что он инициировал переговоры с Россией раньше, чем она создала "настоящий кризис" для Украины. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T15:51+0300

2025-03-31T15:51+0300

2025-03-31T15:53+0300

спецоперация на украине

вс рф

наступление

запад

экспертное мнение

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Главная ошибка президента США Дональда Трампа заключается в том, что он инициировал переговоры с Россией раньше, чем она создала "настоящий кризис" для Украины. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом The Duran высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.Отметив, что "люди не желают реально оценивать ситуацию на фронтах", он предостерег от иллюзий всех, кто считает, что наступление российских войск зашло в тупик."Когда русские продвигаются, кажется, что они побеждают, - сказал Меркурис. - А когда наступление заканчивается, как и все наступления, русские останавливаются на время, чтобы перегруппироваться, реорганизоваться и восстановиться. И мы снова начинаем говорить о тупике".Однако это, убежден аналитик, вовсе не тупик: "Война идет в пользу России, но люди этого не признают", – отметил он, после чего предположил, что весенне-летнее наступление ВС РФ будет направлено на реку Днепр.По мнению Меркуриса, чтобы и украинцы, и Запад согласились на переговоры, необходим "настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины". При этом он отметил, что "главная ошибка Трампа в том, что он попытался начать этот (мирный - прим. ред.) процесс раньше, чем это (прорыв ВС РФ - прим. ред.) произошло".

https://1prime.ru/20250330/tramp-856230172.html

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вс рф, наступление, запад, экспертное мнение