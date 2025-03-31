Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Попытался начать". В Британии назвали главную ошибку Трампа в диалоге с РФ - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250331/svo-856253772.html
"Попытался начать". В Британии назвали главную ошибку Трампа в диалоге с РФ
"Попытался начать". В Британии назвали главную ошибку Трампа в диалоге с РФ - 31.03.2025, ПРАЙМ
"Попытался начать". В Британии назвали главную ошибку Трампа в диалоге с РФ
Главная ошибка президента США Дональда Трампа заключается в том, что он инициировал переговоры с Россией раньше, чем она создала "настоящий кризис" для Украины. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T15:51+0300
2025-03-31T15:53+0300
спецоперация на украине
вс рф
наступление
запад
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/82766/35/827663573_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_442b069e981ab9225d90dd11952ae955.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Главная ошибка президента США Дональда Трампа заключается в том, что он инициировал переговоры с Россией раньше, чем она создала "настоящий кризис" для Украины. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом The Duran высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.Отметив, что "люди не желают реально оценивать ситуацию на фронтах", он предостерег от иллюзий всех, кто считает, что наступление российских войск зашло в тупик."Когда русские продвигаются, кажется, что они побеждают, - сказал Меркурис. - А когда наступление заканчивается, как и все наступления, русские останавливаются на время, чтобы перегруппироваться, реорганизоваться и восстановиться. И мы снова начинаем говорить о тупике".Однако это, убежден аналитик, вовсе не тупик: "Война идет в пользу России, но люди этого не признают", – отметил он, после чего предположил, что весенне-летнее наступление ВС РФ будет направлено на реку Днепр.По мнению Меркуриса, чтобы и украинцы, и Запад согласились на переговоры, необходим "настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины". При этом он отметил, что "главная ошибка Трампа в том, что он попытался начать этот (мирный - прим. ред.) процесс раньше, чем это (прорыв ВС РФ - прим. ред.) произошло".
https://1prime.ru/20250330/tramp-856230172.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82766/35/827663573_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_7772639aa57209392a67147345a5be3c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вс рф, наступление, запад, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВС РФ, наступление, ЗАПАД, экспертное мнение
15:51 31.03.2025 (обновлено: 15:53 31.03.2025)
 
"Попытался начать". В Британии назвали главную ошибку Трампа в диалоге с РФ

Эксперт Меркурис: Трамп ошибся, решив начать переговоры с Россией до ее победы

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк#Путин и Трамп
#Путин и Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Главная ошибка президента США Дональда Трампа заключается в том, что он инициировал переговоры с Россией раньше, чем она создала "настоящий кризис" для Украины. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом The Duran высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Отметив, что "люди не желают реально оценивать ситуацию на фронтах", он предостерег от иллюзий всех, кто считает, что наступление российских войск зашло в тупик.
"Когда русские продвигаются, кажется, что они побеждают, - сказал Меркурис. - А когда наступление заканчивается, как и все наступления, русские останавливаются на время, чтобы перегруппироваться, реорганизоваться и восстановиться. И мы снова начинаем говорить о тупике".
Однако это, убежден аналитик, вовсе не тупик: "Война идет в пользу России, но люди этого не признают", – отметил он, после чего предположил, что весенне-летнее наступление ВС РФ будет направлено на реку Днепр.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
Трамп рассказал, чем его разозлил Путин
Вчера, 18:08
По мнению Меркуриса, чтобы и украинцы, и Запад согласились на переговоры, необходим "настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины".
При этом он отметил, что "главная ошибка Трампа в том, что он попытался начать этот (мирный - прим. ред.) процесс раньше, чем это (прорыв ВС РФ - прим. ред.) произошло".
 
Спецоперация на УкраинеВС РФнаступлениеЗАПАДэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала