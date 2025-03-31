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"Евросоюз заинтересован в поражении Украины". В Киеве начали прозревать
"Евросоюз заинтересован в поражении Украины". В Киеве начали прозревать - 31.03.2025, ПРАЙМ
"Евросоюз заинтересован в поражении Украины". В Киеве начали прозревать
Европейский союз заинтересован в военном поражении Украины, потому что в этом случае сможет присоединить к себе территории Западной Украины. С таким заявлением... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T16:39+0300
2025-03-31T16:39+0300
2025-03-31T16:40+0300
спецоперация на украине
евросоюз
украина
поражение
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Европейский союз заинтересован в военном поражении Украины, потому что в этом случае сможет присоединить к себе территории Западной Украины. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.По его убеждению, "договоренности о мире между США и РФ несут для Европы гораздо большую угрозу, чем военное поражение Украины", ведь "поражение, которое может понести Украина, принесет Европе пользу, потенциально в виде присоединения западноукраинских земель".Военное поражение Украины будет означать капитуляцию, после которой страна будет банально разделена, считает Дубинский.Западноукраинские земли, по его словам, "отойдут туда, где они исторически находились, помните, до определенных лет в Австро-Венгрии, Польше, Румынии"."Даже Чехия со Словакией что-то там могут себе получить", - подчеркнул опальный нардеп.Из этого он делает вывод, что военное поражение Украины выгодно Евросоюзу, "потому что так (без поражения Украины - прим. ред.) на западноукраинские земли претендовать не получится, а так (после поражения - прим. ред.), ну как бы они сами попросятся".
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евросоюз, украина, поражение, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Евросоюз, УКРАИНА, поражение, экспертное мнение
"Евросоюз заинтересован в поражении Украины". В Киеве начали прозревать
Дубинский: поражение Украины позволит Евросоюзу завладеть ее западными землями
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Европейский союз заинтересован в военном поражении Украины, потому что в этом случае сможет присоединить к себе территории Западной Украины. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.
По его убеждению, "договоренности о мире между США и РФ несут для Европы гораздо большую угрозу, чем военное поражение Украины", ведь "поражение, которое может понести Украина, принесет Европе пользу, потенциально в виде присоединения западноукраинских земель".
Военное поражение Украины будет означать капитуляцию, после которой страна будет банально разделена, считает Дубинский.
Западноукраинские земли, по его словам, "отойдут туда, где они исторически находились, помните, до определенных лет в Австро-Венгрии, Польше, Румынии".
Евросоюзу придется участвовать в сделке по Украине, заявили в США
"Даже Чехия со Словакией что-то там могут себе получить", - подчеркнул опальный нардеп.
Из этого он делает вывод, что военное поражение Украины выгодно Евросоюзу, "потому что так (без поражения Украины - прим. ред.) на западноукраинские земли претендовать не получится, а так (после поражения - прим. ред.), ну как бы они сами попросятся".