Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Евросоюз заинтересован в поражении Украины". В Киеве начали прозревать - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250331/svo-856255246.html
"Евросоюз заинтересован в поражении Украины". В Киеве начали прозревать
"Евросоюз заинтересован в поражении Украины". В Киеве начали прозревать - 31.03.2025, ПРАЙМ
"Евросоюз заинтересован в поражении Украины". В Киеве начали прозревать
Европейский союз заинтересован в военном поражении Украины, потому что в этом случае сможет присоединить к себе территории Западной Украины. С таким заявлением... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T16:39+0300
2025-03-31T16:40+0300
спецоперация на украине
евросоюз
украина
поражение
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Европейский союз заинтересован в военном поражении Украины, потому что в этом случае сможет присоединить к себе территории Западной Украины. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.По его убеждению, "договоренности о мире между США и РФ несут для Европы гораздо большую угрозу, чем военное поражение Украины", ведь "поражение, которое может понести Украина, принесет Европе пользу, потенциально в виде присоединения западноукраинских земель".Военное поражение Украины будет означать капитуляцию, после которой страна будет банально разделена, считает Дубинский.Западноукраинские земли, по его словам, "отойдут туда, где они исторически находились, помните, до определенных лет в Австро-Венгрии, Польше, Румынии"."Даже Чехия со Словакией что-то там могут себе получить", - подчеркнул опальный нардеп.Из этого он делает вывод, что военное поражение Украины выгодно Евросоюзу, "потому что так (без поражения Украины - прим. ред.) на западноукраинские земли претендовать не получится, а так (после поражения - прим. ред.), ну как бы они сами попросятся".
https://1prime.ru/20250319/evrosoyuz-855937290.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_8ace646e169b39380fa4a174085c199e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
евросоюз, украина, поражение, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Евросоюз, УКРАИНА, поражение, экспертное мнение
16:39 31.03.2025 (обновлено: 16:40 31.03.2025)
 
"Евросоюз заинтересован в поражении Украины". В Киеве начали прозревать

Дубинский: поражение Украины позволит Евросоюзу завладеть ее западными землями

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Европейский союз заинтересован в военном поражении Украины, потому что в этом случае сможет присоединить к себе территории Западной Украины. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.
По его убеждению, "договоренности о мире между США и РФ несут для Европы гораздо большую угрозу, чем военное поражение Украины", ведь "поражение, которое может понести Украина, принесет Европе пользу, потенциально в виде присоединения западноукраинских земель".
Военное поражение Украины будет означать капитуляцию, после которой страна будет банально разделена, считает Дубинский.
Западноукраинские земли, по его словам, "отойдут туда, где они исторически находились, помните, до определенных лет в Австро-Венгрии, Польше, Румынии".
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Евросоюзу придется участвовать в сделке по Украине, заявили в США
19 марта, 10:25
"Даже Чехия со Словакией что-то там могут себе получить", - подчеркнул опальный нардеп.
Из этого он делает вывод, что военное поражение Украины выгодно Евросоюзу, "потому что так (без поражения Украины - прим. ред.) на западноукраинские земли претендовать не получится, а так (после поражения - прим. ред.), ну как бы они сами попросятся".
 
Спецоперация на УкраинеЕвросоюзУКРАИНАпоражениеэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала