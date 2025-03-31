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Каллас решила установить сроки для достижения прекращения огня на Украине
Каллас решила установить сроки для достижения прекращения огня на Украине - 31.03.2025, ПРАЙМ
Каллас решила установить сроки для достижения прекращения огня на Украине
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о необходимости установить четкие сроки для достижения прекращения огня на Украине, бездоказательно обвинив Россию в... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T20:40+0300
2025-03-31T20:40+0300
2025-03-31T20:41+0300
спецоперация на украине
кая каллас
прекращение огня
конфликт на украине
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о необходимости установить четкие сроки для достижения прекращения огня на Украине, бездоказательно обвинив Россию в "затягивании" процесса. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине. "Россия должна прекратить тактику затягивания. Она должна пойти навстречу и, как и Украина, согласиться на немедленное прекращение огня без предварительных условий. Нам нужен прогресс в определенные временные рамки", - написала Каллас в сети X по итогам встречи глав МИД стран G5 (Испании, Германии, Франции, Италии и Польши) в Мадриде, в которой также приняли участие представители Великобритании и Украины. Еще в феврале Каллас обещала увеличить военную помощь киевскому режиму для продолжения боевых действий. В Саудовской Аравии ранее прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. На сайте Кремля на прошлой неделе было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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кая каллас, прекращение огня, конфликт на украине
Спецоперация на Украине, Кая Каллас, прекращение огня, Конфликт на Украине
Каллас решила установить сроки для достижения прекращения огня на Украине
Каллас высказалась за установление сроков для достижения прекращения огня на Украине
БРЮССЕЛЬ, 31 мар - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о необходимости установить четкие сроки для достижения прекращения огня на Украине, бездоказательно обвинив Россию в "затягивании" процесса.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.
"Россия должна прекратить тактику затягивания. Она должна пойти навстречу и, как и Украина, согласиться на немедленное прекращение огня без предварительных условий. Нам нужен прогресс в определенные временные рамки", - написала Каллас в сети X по итогам встречи глав МИД стран G5 (Испании, Германии, Франции, Италии и Польши) в Мадриде, в которой также приняли участие представители Великобритании и Украины.
Еще в феврале Каллас обещала увеличить военную помощь киевскому режиму для продолжения боевых действий.
СМИ: инициативу Каллас по Украине исключили из проекта заявления саммита ЕС
В Саудовской Аравии ранее прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
На сайте Кремля на прошлой неделе было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.