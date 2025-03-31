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ВС России нанесли удар по военной базе и штабу ВСУ в Киевской области

ВС России нанесли удар по военной базе и штабу ВСУ в Киевской области - 31.03.2025, ПРАЙМ

ВС России нанесли удар по военной базе и штабу ВСУ в Киевской области

Российские военные нанесли удар по военной базе, складам с БПЛА и, предположительно, штабу ВСУ. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T11:51+0300

2025-03-31T11:51+0300

2025-03-31T11:54+0300

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ДОНЕЦК, 31 мар - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по военной базе, складам с БПЛА и, предположительно, штабу ВСУ. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилеты сегодня (31 марта - ред.): Киев – четыре удара. Три в пригороде, один на окраине города. В Вышгородском районе поражён какой-то штаб. СБУ и военные мечутся, гражданские предпочитают не показываться на улице. В пгт (поселке городского типа - ред.) Глеваха уничтожены склады с недавно прибывшими БПЛА, недалеко от ЖД платформы Шляховая. В Василькове удар нанесён по военной базе. Детонация была серьёзная - у некоторых домов посыпались окна", - сообщил собеседник агентства.По данным подполья, удар также пришелся по территории танкового полигона ВСУ в Черниговской области. В ДНР также удалось поразить пункт временной дислокации украинских военных, артиллеристов и ангары с техникой.Также сообщается, что удар нанесен в Кременчуге по производству, связанному с ракетами для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

https://1prime.ru/20250328/ukraina-856197070.html

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