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ВС России нанесли удар по военной базе и штабу ВСУ в Киевской области - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВС России нанесли удар по военной базе и штабу ВСУ в Киевской области
ВС России нанесли удар по военной базе и штабу ВСУ в Киевской области - 31.03.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар по военной базе и штабу ВСУ в Киевской области
Российские военные нанесли удар по военной базе, складам с БПЛА и, предположительно, штабу ВСУ. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T11:51+0300
2025-03-31T11:54+0300
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ДОНЕЦК, 31 мар - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по военной базе, складам с БПЛА и, предположительно, штабу ВСУ. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилеты сегодня (31 марта - ред.): Киев – четыре удара. Три в пригороде, один на окраине города. В Вышгородском районе поражён какой-то штаб. СБУ и военные мечутся, гражданские предпочитают не показываться на улице. В пгт (поселке городского типа - ред.) Глеваха уничтожены склады с недавно прибывшими БПЛА, недалеко от ЖД платформы Шляховая. В Василькове удар нанесён по военной базе. Детонация была серьёзная - у некоторых домов посыпались окна", - сообщил собеседник агентства.По данным подполья, удар также пришелся по территории танкового полигона ВСУ в Черниговской области. В ДНР также удалось поразить пункт временной дислокации украинских военных, артиллеристов и ангары с техникой.Также сообщается, что удар нанесен в Кременчуге по производству, связанному с ракетами для реактивных систем залпового огня (РСЗО).
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
11:51 31.03.2025 (обновлено: 11:54 31.03.2025)
 
ВС России нанесли удар по военной базе и штабу ВСУ в Киевской области

Лебедев: в Киевской области нанесли удары по военной базе и штабу ВСУ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов отдельного батальона "АрБат" в Курской области
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ДОНЕЦК, 31 мар - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по военной базе, складам с БПЛА и, предположительно, штабу ВСУ. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилеты сегодня (31 марта - ред.): Киев – четыре удара. Три в пригороде, один на окраине города. В Вышгородском районе поражён какой-то штаб. СБУ и военные мечутся, гражданские предпочитают не показываться на улице. В пгт (поселке городского типа - ред.) Глеваха уничтожены склады с недавно прибывшими БПЛА, недалеко от ЖД платформы Шляховая. В Василькове удар нанесён по военной базе. Детонация была серьёзная - у некоторых домов посыпались окна", - сообщил собеседник агентства.
По данным подполья, удар также пришелся по территории танкового полигона ВСУ в Черниговской области. В ДНР также удалось поразить пункт временной дислокации украинских военных, артиллеристов и ангары с техникой.
Также сообщается, что удар нанесен в Кременчуге по производству, связанному с ракетами для реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Каждый шаг для Киева все хуже. Россия использует свое превосходство
28 марта, 15:55
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНА
 
 
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