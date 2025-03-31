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Минобороны заявило о новых атаках ВСУ на энергообъекты России
Минобороны заявило о новых атаках ВСУ на энергообъекты России - 31.03.2025, ПРАЙМ
Минобороны заявило о новых атаках ВСУ на энергообъекты России
Киевский режим продолжил атаки на объекты энергетической инфраструктуры России, это говорит о его недоговороспособности по любым обязательствам, касающимся... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T12:43+0300
2025-03-31T12:43+0300
2025-03-31T12:49+0300
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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Киевский режим продолжил атаки на объекты энергетической инфраструктуры России, это говорит о его недоговороспособности по любым обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедших суток, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, ВСУ продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине", - добавили в МО РФ.По данным Минобороны, ВСУ вечером в воскресенье ударили по трансформаторной подстанции филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго", в результате прекратилось электроснабжения бытовых потребителей в Севском районе Брянской области. Кроме того, отключение высоковольтной линии произошло в Брянской области в результате артиллерийского обстрела ВСУ по объекту филиала ПАО "Россети" 30 марта.
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россия, всу, удары
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, удары
Минобороны заявило о новых атаках ВСУ на энергообъекты России
МО: ВСУ продолжают атаки на энергетическую инфраструктуру России
МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Киевский режим продолжил атаки на объекты энергетической инфраструктуры России, это говорит о его недоговороспособности по любым обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедших суток, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, ВСУ продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине", - добавили в МО РФ.
По данным Минобороны, ВСУ вечером в воскресенье ударили по трансформаторной подстанции филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго", в результате прекратилось электроснабжения бытовых потребителей в Севском районе Брянской области. Кроме того, отключение высоковольтной линии произошло в Брянской области в результате артиллерийского обстрела ВСУ по объекту филиала ПАО "Россети" 30 марта.
Кремль: Россия договорилась о моратории на удары по энергообъектам Украины