https://1prime.ru/20250331/venesuela-856235813.html
Венесуэла получила уведомление об отзыве лицензий у нефтегазовых компаний
Венесуэла получила уведомление об отзыве лицензий у нефтегазовых компаний - 31.03.2025, ПРАЙМ
Венесуэла получила уведомление об отзыве лицензий у нефтегазовых компаний
Транснациональные нефтегазовые компании, работающие в Венесуэле, получили уведомление правительства США об отзыве их лицензий, тем не менее, Каракас готов... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T05:47+0300
2025-03-31T05:47+0300
2025-03-31T05:47+0300
энергетика
нефть
газ
венесуэла
сша
дональд трамп
chevron
eni
pdvsa
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856235813.jpg?1743389269
МЕХИКО, 31 мар - ПРАЙМ. Транснациональные нефтегазовые компании, работающие в Венесуэле, получили уведомление правительства США об отзыве их лицензий, тем не менее, Каракас готов продолжать выполнение контрактов, заявила вице-президент Дельси Родригес.
"Транснациональные нефтегазовые компании, работающие в стране, в последние часы были уведомлены правительством США об отзыве их лицензий. Мы были готовы к этой ситуации и готовы продолжить выполнение контрактов с этими компаниями в рамках конституции республики и законов Венесуэлы", - написала Родригес в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп 24 марта заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.
По данным СМИ, администрация Трампа отправила американской нефтедобывающей компании Global Oil Terminals уведомление с требованием завершить все финансовые операции в Венесуэле, похожее уведомление ранее приходило американской нефтегазовой корпорации Chevron. Итальянская нефтегазовая группа Eni сама сообщила об уведомлении от администрации США, что ей больше не будет разрешено получать оплату путем поставок нефти со стороны венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA за производство газа в Венесуэле.
"Международным компаниям не требуется лицензия или разрешение от какого-либо иностранного правительства, поскольку Венесуэла не признает и не применяет никакую экстерриториальную юрисдикцию. Мы являемся надежным партнером и продолжим соблюдать достигнутые с этими компаниями соглашения", - сказано в заявлении, которое опубликовала вице-президент Венесуэлы.
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, венесуэла, сша, дональд трамп, chevron, eni, pdvsa
Энергетика, Нефть, Газ, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, Chevron, Eni, PDVSA
Венесуэла получила уведомление об отзыве лицензий у нефтегазовых компаний
Вице-президент Венесуэлы Родригес: Каракас готов продолжать выполнение контрактов
МЕХИКО, 31 мар - ПРАЙМ. Транснациональные нефтегазовые компании, работающие в Венесуэле, получили уведомление правительства США об отзыве их лицензий, тем не менее, Каракас готов продолжать выполнение контрактов, заявила вице-президент Дельси Родригес.
"Транснациональные нефтегазовые компании, работающие в стране, в последние часы были уведомлены правительством США об отзыве их лицензий. Мы были готовы к этой ситуации и готовы продолжить выполнение контрактов с этими компаниями в рамках конституции республики и законов Венесуэлы", - написала Родригес в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп 24 марта заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.
По данным СМИ, администрация Трампа отправила американской нефтедобывающей компании Global Oil Terminals уведомление с требованием завершить все финансовые операции в Венесуэле, похожее уведомление ранее приходило американской нефтегазовой корпорации Chevron. Итальянская нефтегазовая группа Eni сама сообщила об уведомлении от администрации США, что ей больше не будет разрешено получать оплату путем поставок нефти со стороны венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA за производство газа в Венесуэле.
"Международным компаниям не требуется лицензия или разрешение от какого-либо иностранного правительства, поскольку Венесуэла не признает и не применяет никакую экстерриториальную юрисдикцию. Мы являемся надежным партнером и продолжим соблюдать достигнутые с этими компаниями соглашения", - сказано в заявлении, которое опубликовала вице-президент Венесуэлы.