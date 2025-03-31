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Замглавы МИД Ирана обсудил с послом России ядерный вопрос

Замглавы МИД Ирана обсудил с послом России ядерный вопрос - 31.03.2025, ПРАЙМ

Замглавы МИД Ирана обсудил с послом России ядерный вопрос

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади встретился с послом России Алексеем Дедовым, темами обсуждения стали иранский ядерный вопрос,... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T00:34+0300

2025-03-31T00:34+0300

2025-03-31T00:34+0300

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ТЕГЕРАН, 31 мар - ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади встретился с послом России Алексеем Дедовым, темами обсуждения стали иранский ядерный вопрос, отмена введенных Западом против Тегерана санкций, а также "перспективы переговоров" по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, или ядерной сделке). "На встрече с послом России обсуждалась недавняя ситуация с ядерным вопросом, отмена санкций, а также перспективы переговоров (по ядерной сделке - ред.)", - написал Гариб-Абади на своей странице в соцсети Х. В воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказала в прямых переговорах по вопросу ядерной программы. Окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран, отметил он. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент сообщил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. В феврале президент США заявлял, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу над этим немедленно. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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мировая экономика, иран, тегеран, сша, дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи