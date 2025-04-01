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Аэропорт Сочи принял 12 рейсов из-за улучшения погоды - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Аэропорт Сочи принял 12 рейсов из-за улучшения погоды
Аэропорт Сочи принял 12 рейсов из-за улучшения погоды - 01.04.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Сочи принял 12 рейсов из-за улучшения погоды
Аэропорт Сочи принял 12 рейсов в связи с улучшением погоды, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T00:22+0300
2025-04-01T00:22+0300
бизнес
сочи
москва
владикавказ
росавиация
аэрофлот
уральские авиалинии
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Сочи принял 12 рейсов в связи с улучшением погоды, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Вечером в понедельник 14 самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за густого тумана. В связи с этим пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот" сообщила, что скорректировала расписание ряда рейсов. Позднее погода улучшилась и аэропорт принял пять рейсов, как сообщила Росавиация. "Двенадцать из 14 рейсов, ранее севших на запасных аэродромах, приземлились в аэропорту назначения Сочи", - говорится в сообщении. Кореняко подчеркнул, что на запасных аэродромах остаются рейсы во Владикавказе - из Екатеринбурга в Сочи (U6-321) авиакомпании "Уральские авиалинии" и в Махачкале - из Москвы (Шереметьево) в Сочи (DP-6941) авиакомпании "Победа".
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Бизнес, СОЧИ, МОСКВА, Владикавказ, Росавиация, Аэрофлот, Уральские авиалинии
00:22 01.04.2025
 
Аэропорт Сочи принял 12 рейсов из-за улучшения погоды

Аэропорт Сочи принял 12 рейсов из-за улучшения погоды

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Сочи принял 12 рейсов в связи с улучшением погоды, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Вечером в понедельник 14 самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за густого тумана. В связи с этим пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот" сообщила, что скорректировала расписание ряда рейсов. Позднее погода улучшилась и аэропорт принял пять рейсов, как сообщила Росавиация.
"Двенадцать из 14 рейсов, ранее севших на запасных аэродромах, приземлились в аэропорту назначения Сочи", - говорится в сообщении.
Кореняко подчеркнул, что на запасных аэродромах остаются рейсы во Владикавказе - из Екатеринбурга в Сочи (U6-321) авиакомпании "Уральские авиалинии" и в Махачкале - из Москвы (Шереметьево) в Сочи (DP-6941) авиакомпании "Победа".
 
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