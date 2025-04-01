https://1prime.ru/20250401/aktsii-856274194.html
"Циан" объявил предварительные итоги обмена акций
"Циан" объявил предварительные итоги обмена акций - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Циан" объявил предварительные итоги обмена акций
Группа "Циан", которой принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, объявила предварительные итоги обмена акций и... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T10:24+0300
2025-04-01T10:24+0300
2025-04-01T10:24+0300
экономика
циан
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/77799/07/777990737_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_07003fdcd19882dab407189adb9c581c.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Группа "Циан", которой принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, объявила предварительные итоги обмена акций и расписок Cian PLC на акции МКПАО "Циан": обменены приблизительно 21% капитала компании. "Циан" объявил предварительные итоги обмена американских депозитарных расписок (АДР) Cian PLC на акции МКПАО "Циан": были обменены приблизительно 21% капитала компании или около 80% free float Cian PLC. Акционеры МКПАО "Циан" смогут в полной мере осуществлять свои права, включая голосование акциями и получение по ним дивидендов", - говорится в сообщении "Циана". В нем указывается, что после завершения реструктуризации группа может рассмотреть возможность выплаты специальных дивидендов за счет накопленных денежных средств, что будет зависеть от ее финансовых показателей, рыночных условий и регуляторных ограничений. На 31 декабря 2024 года денежные средства на счетах "Циана" составляли 9,2 миллиарда рублей. Как подчеркивается в сообщении, политика МКПАО "Циан" предусматривает выплату от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли в качестве дивидендов. Условия обмена акций и расписок Cian PLC на обыкновенные акции МКПАО "Циан" группа объявила 7 февраля. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляции в Россию, зарегистрировавшись под названием МКАО "Циан технолоджи лтд" (сейчас МКПАО "Циан технолоджи лтд") в Калининградской области. Публичный статус компания получила в феврале текущего года.
https://1prime.ru/20250401/tsian-856273942.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77799/07/777990737_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2169df449bd1de36b23cdcdef187027d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
циан, бизнес
"Циан" объявил предварительные итоги обмена акций
Группа "Циан" объявила предварительные итоги обмена акций
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Группа "Циан", которой принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, объявила предварительные итоги обмена акций и расписок Cian PLC на акции МКПАО "Циан": обменены приблизительно 21% капитала компании.
"Циан" объявил предварительные итоги обмена американских депозитарных расписок (АДР) Cian PLC на акции МКПАО "Циан": были обменены приблизительно 21% капитала компании или около 80% free float Cian PLC. Акционеры МКПАО "Циан" смогут в полной мере осуществлять свои права, включая голосование акциями и получение по ним дивидендов", - говорится в сообщении "Циана".
В нем указывается, что после завершения реструктуризации группа может рассмотреть возможность выплаты специальных дивидендов за счет накопленных денежных средств, что будет зависеть от ее финансовых показателей, рыночных условий и регуляторных ограничений. На 31 декабря 2024 года денежные средства на счетах "Циана" составляли 9,2 миллиарда рублей.
Как подчеркивается в сообщении, политика МКПАО "Циан" предусматривает выплату от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли в качестве дивидендов.
Условия обмена акций и расписок Cian PLC на обыкновенные акции МКПАО "Циан" группа объявила 7 февраля.
"Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляции в Россию, зарегистрировавшись под названием МКАО "Циан технолоджи лтд" (сейчас МКПАО "Циан технолоджи лтд") в Калининградской области. Публичный статус компания получила в феврале текущего года.
"Циан" увеличил годовую чистую прибыль почти в полтора раза