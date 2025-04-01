https://1prime.ru/20250401/aktsii-856274194.html

"Циан" объявил предварительные итоги обмена акций

"Циан" объявил предварительные итоги обмена акций - 01.04.2025, ПРАЙМ

"Циан" объявил предварительные итоги обмена акций

Группа "Циан", которой принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, объявила предварительные итоги обмена акций и... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T10:24+0300

2025-04-01T10:24+0300

2025-04-01T10:24+0300

экономика

циан

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/77799/07/777990737_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_07003fdcd19882dab407189adb9c581c.jpg

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Группа "Циан", которой принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, объявила предварительные итоги обмена акций и расписок Cian PLC на акции МКПАО "Циан": обменены приблизительно 21% капитала компании. "Циан" объявил предварительные итоги обмена американских депозитарных расписок (АДР) Cian PLC на акции МКПАО "Циан": были обменены приблизительно 21% капитала компании или около 80% free float Cian PLC. Акционеры МКПАО "Циан" смогут в полной мере осуществлять свои права, включая голосование акциями и получение по ним дивидендов", - говорится в сообщении "Циана". В нем указывается, что после завершения реструктуризации группа может рассмотреть возможность выплаты специальных дивидендов за счет накопленных денежных средств, что будет зависеть от ее финансовых показателей, рыночных условий и регуляторных ограничений. На 31 декабря 2024 года денежные средства на счетах "Циана" составляли 9,2 миллиарда рублей. Как подчеркивается в сообщении, политика МКПАО "Циан" предусматривает выплату от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли в качестве дивидендов. Условия обмена акций и расписок Cian PLC на обыкновенные акции МКПАО "Циан" группа объявила 7 февраля. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляции в Россию, зарегистрировавшись под названием МКАО "Циан технолоджи лтд" (сейчас МКПАО "Циан технолоджи лтд") в Калининградской области. Публичный статус компания получила в феврале текущего года.

https://1prime.ru/20250401/tsian-856273942.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

циан, бизнес