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"Циан" объявил предварительные итоги обмена акций - 01.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250401/aktsii-856274194.html
"Циан" объявил предварительные итоги обмена акций
"Циан" объявил предварительные итоги обмена акций - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Циан" объявил предварительные итоги обмена акций
Группа "Циан", которой принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, объявила предварительные итоги обмена акций и... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T10:24+0300
2025-04-01T10:24+0300
экономика
циан
бизнес
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Группа "Циан", которой принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, объявила предварительные итоги обмена акций и расписок Cian PLC на акции МКПАО "Циан": обменены приблизительно 21% капитала компании. "Циан" объявил предварительные итоги обмена американских депозитарных расписок (АДР) Cian PLC на акции МКПАО "Циан": были обменены приблизительно 21% капитала компании или около 80% free float Cian PLC. Акционеры МКПАО "Циан" смогут в полной мере осуществлять свои права, включая голосование акциями и получение по ним дивидендов", - говорится в сообщении "Циана". В нем указывается, что после завершения реструктуризации группа может рассмотреть возможность выплаты специальных дивидендов за счет накопленных денежных средств, что будет зависеть от ее финансовых показателей, рыночных условий и регуляторных ограничений. На 31 декабря 2024 года денежные средства на счетах "Циана" составляли 9,2 миллиарда рублей. Как подчеркивается в сообщении, политика МКПАО "Циан" предусматривает выплату от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли в качестве дивидендов. Условия обмена акций и расписок Cian PLC на обыкновенные акции МКПАО "Циан" группа объявила 7 февраля. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляции в Россию, зарегистрировавшись под названием МКАО "Циан технолоджи лтд" (сейчас МКПАО "Циан технолоджи лтд") в Калининградской области. Публичный статус компания получила в феврале текущего года.
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циан, бизнес
Экономика, ЦИАН, Бизнес
10:24 01.04.2025
 
"Циан" объявил предварительные итоги обмена акций

Группа "Циан" объявила предварительные итоги обмена акций

© fotolia.com / lichtmeisterДоговор
Договор - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© fotolia.com / lichtmeister
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Группа "Циан", которой принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, объявила предварительные итоги обмена акций и расписок Cian PLC на акции МКПАО "Циан": обменены приблизительно 21% капитала компании.
"Циан" объявил предварительные итоги обмена американских депозитарных расписок (АДР) Cian PLC на акции МКПАО "Циан": были обменены приблизительно 21% капитала компании или около 80% free float Cian PLC. Акционеры МКПАО "Циан" смогут в полной мере осуществлять свои права, включая голосование акциями и получение по ним дивидендов", - говорится в сообщении "Циана".
В нем указывается, что после завершения реструктуризации группа может рассмотреть возможность выплаты специальных дивидендов за счет накопленных денежных средств, что будет зависеть от ее финансовых показателей, рыночных условий и регуляторных ограничений. На 31 декабря 2024 года денежные средства на счетах "Циана" составляли 9,2 миллиарда рублей.
Как подчеркивается в сообщении, политика МКПАО "Циан" предусматривает выплату от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли в качестве дивидендов.
Условия обмена акций и расписок Cian PLC на обыкновенные акции МКПАО "Циан" группа объявила 7 февраля.
"Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляции в Россию, зарегистрировавшись под названием МКАО "Циан технолоджи лтд" (сейчас МКПАО "Циан технолоджи лтд") в Калининградской области. Публичный статус компания получила в феврале текущего года.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
"Циан" увеличил годовую чистую прибыль почти в полтора раза
10:08
 
ЭкономикаЦИАНБизнес
 
 
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