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В России выставили на продажу "копейку", выпущенную в 1979 году

В России выставили на продажу "копейку", выпущенную в 1979 году - 01.04.2025, ПРАЙМ

В России выставили на продажу "копейку", выпущенную в 1979 году

В Кингисеппе выставили на продажу ВАЗ-2101 в цвете "Коррида", выпущенный в 1979 году, с пробегом всего 1500 км, передает "Российская газета". | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T15:00+0300

2025-04-01T15:00+0300

2025-04-01T15:00+0300

россия

авто

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В Кингисеппе выставили на продажу ВАЗ-2101 в цвете "Коррида", выпущенный в 1979 году, с пробегом всего 1500 км, передает "Российская газета".Владелец утверждает, что автомобиль сохранился в оригинальном состоянии и все его функции, включая штатный приемник, работают исправно. Он объяснил такое состояние машины тем, что она использовалась только летом, а также использовались чехлы на сиденьях сразу после покупки.Автомобиль оснащен 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л.с. и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цена этой "капсулы времени" составляет 1 500 000 рублей.

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россия, авто