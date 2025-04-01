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Эксперты рассказали о последствиях пошлин на автомобили в США
Эксперты рассказали о последствиях пошлин на автомобили в США - 01.04.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о последствиях пошлин на автомобили в США
Импортные пошлины на автомобили, которые на этой неделе вводят США, обострят ситуацию с мигрантами в этой стране, поскольку вызовут снижение производства и... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T05:45+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Импортные пошлины на автомобили, которые на этой неделе вводят США, обострят ситуацию с мигрантами в этой стране, поскольку вызовут снижение производства и занятости в соседней Мексике, что будет способствовать росту числа желающих попасть в Америку, сообщили РИА Новости эксперты Института торговой политики НИУ ВШЭ.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в действие 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране.
"Введение пошлин и, как декларируется, стремление перенести производство в США будет способствовать усилению миграционного давления Мексики на США и действовать против цели ограничения миграции. Снижение производства и занятости в Мексике будут способствовать росту числа желающих попасть в США (возможно, что придется специально завозить иностранную рабочую силу, чтобы обеспечить работу предприятий на американской территории без роста издержек) и нарастанию конфликтности по этому направлению", - отмечают эксперты.
В реальности наиболее эффективный способ остановить миграционный поток – способствовать развитию производств в соседних странах и кооперации с этими производствами, чтобы на месте адсорбировать избыточную рабочую силу, считают в НИУ ВШЭ.
Вместе с тем аналитики подчеркнули, что ведение пошли и в особенности их длительное действие приведут к экономическим потерям как в США, так и в странах-партнерах, повысит уровень неопределенности, потребует дополнительных затрат и расходов населения.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Согласно данным аналитиков из компании American Immigration Council, Мексика является основной страной, откуда в США приезжают мигранты - доля ее граждан в общем количестве составляет 22,8%. На втором месте - Индия (6,1%), на третьем - Китай (4,6%).
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Бизнес, Экономика, Мировая экономика, США, МЕКСИКА, МОСКВА, Дональд Трамп, НИУ ВШЭ, ВШЭ
Эксперты рассказали о последствиях пошлин на автомобили в США
Эксперты ВШЭ: пошлины на автомобили усилят миграционное давление в Мексике
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Импортные пошлины на автомобили, которые на этой неделе вводят США, обострят ситуацию с мигрантами в этой стране, поскольку вызовут снижение производства и занятости в соседней Мексике, что будет способствовать росту числа желающих попасть в Америку, сообщили РИА Новости эксперты Института торговой политики НИУ ВШЭ.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в действие 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране.
"Введение пошлин и, как декларируется, стремление перенести производство в США будет способствовать усилению миграционного давления Мексики на США и действовать против цели ограничения миграции. Снижение производства и занятости в Мексике будут способствовать росту числа желающих попасть в США (возможно, что придется специально завозить иностранную рабочую силу, чтобы обеспечить работу предприятий на американской территории без роста издержек) и нарастанию конфликтности по этому направлению", - отмечают эксперты.
В реальности наиболее эффективный способ остановить миграционный поток – способствовать развитию производств в соседних странах и кооперации с этими производствами, чтобы на месте адсорбировать избыточную рабочую силу, считают в НИУ ВШЭ.
Вместе с тем аналитики подчеркнули, что ведение пошли и в особенности их длительное действие приведут к экономическим потерям как в США, так и в странах-партнерах, повысит уровень неопределенности, потребует дополнительных затрат и расходов населения.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Согласно данным аналитиков из компании American Immigration Council, Мексика является основной страной, откуда в США приезжают мигранты - доля ее граждан в общем количестве составляет 22,8%. На втором месте - Индия (6,1%), на третьем - Китай (4,6%).