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Экс-глава "Лукойла" возглавил российскую часть мирового рейтинга Forbes

Экс-глава "Лукойла" возглавил российскую часть мирового рейтинга Forbes - 01.04.2025, ПРАЙМ

Экс-глава "Лукойла" возглавил российскую часть мирового рейтинга Forbes

Совладелец "Лукойла" и его бывший президент Вагит Алекперов снова возглавил список богатейших российских бизнесменов в глобальном рейтинге Forbes, сообщает... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T16:34+0300

2025-04-01T16:34+0300

2025-04-01T16:34+0300

экономика

бизнес

лукойл

вагит алекперов

forbes

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Совладелец "Лукойла" и его бывший президент Вагит Алекперов снова возглавил список богатейших российских бизнесменов в глобальном рейтинге Forbes, сообщает издание. Состояние Алекперова оценивается в 28,7 миллиарда долларов против 28,6 миллиардов долларов годом ранее. Отмечается, что Алекперов в 2024 году получил более двух миллиардов долларов в виде дивидентов "Лукойла". Основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов занял второе место в рейтинге, его состояние выросло на 3,1 миллиарда долларов и теперь оценивается в 28,6 миллиардов долларов. На третьем месте - председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон его состояние выросло на 1 миллиард долларов и теперь оценивается в 28,4 миллиарда долларов. Четвертое место в рейтинге занял бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается 26,5 миллиарда долларов. Один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин на пятом месте с состоянием в 24,2 миллиарда долларов. Шестую строчку занимает совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко с состоянием в 23,2 миллиарда долларов. Бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко занял седьмое место его состояние составило 17,4 миллиарда долларов. Восьмую строчку занимает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (17,1 миллиарда долларов). На девятом месте Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с состоянием в 16,7 миллиарда долларов. На десятом месте Сулейман Керимов с состоянием 16,4 миллиарда долларов.

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бизнес, лукойл, вагит алекперов, forbes