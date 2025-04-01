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В России вступил в силу ГОСТ на вегетарианскую продукцию - 01.04.2025, ПРАЙМ
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В России вступил в силу ГОСТ на вегетарианскую продукцию
В России вступил в силу ГОСТ на вегетарианскую продукцию - 01.04.2025, ПРАЙМ
В России вступил в силу ГОСТ на вегетарианскую продукцию
ГОСТ на вегетарианскую и веганскую продукцию вступает в силу с 1 апреля, стандарт был утвержден в июле 2024 года, сообщили РИА Новости в Роскачестве. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:04+0300
2025-04-01T11:05+0300
россия
бизнес
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ГОСТ на вегетарианскую и веганскую продукцию вступает в силу с 1 апреля, стандарт был утвержден в июле 2024 года, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "С 1 апреля 2025 года в России вступает в силу ГОСТ… "Технические критерии пищевых продуктов и пищевых ингредиентов, пригодных для вегетарианцев или веганов, а также для маркировки и заявлений". Стандарт был утвержден приказом Росстандарта в июле 2024 года", - рассказали в Роскачестве. Там отметили, что новый стандарт устанавливает технические критерии пищевых продуктов и ингредиентов, предназначенные для вегетарианцев (оволакто-, ово- и лактовегетарианцев) и веганов. ГОСТ был разработан Росстандартом совместно с Роскачеством. Кроме того, в настоящее время в России проходит голосование по выбору отечественного знака растительной продукции. Знак будет присваиваться производителям, успешно прошедшим проверку органа по сертификации "Роскачество - Веган" на соответствие новому ГОСТу. Информация о таких товарах и продукции будет внесена в реестр Росаккредитации. Он станет гарантией того, что продукция полностью соответствует заявленной на упаковке информации и не содержит компонентов животного происхождения.
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россия, бизнес, роскачество
РОССИЯ, Бизнес, Роскачество
11:04 01.04.2025 (обновлено: 11:05 01.04.2025)
 
В России вступил в силу ГОСТ на вегетарианскую продукцию

Роскачество: ГОСТ на вегетарианскую продукцию в России вступает в силу с 1 апреля

© fotolia.com / Halfpoint %Договор
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© fotolia.com / Halfpoint
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ГОСТ на вегетарианскую и веганскую продукцию вступает в силу с 1 апреля, стандарт был утвержден в июле 2024 года, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"С 1 апреля 2025 года в России вступает в силу ГОСТ… "Технические критерии пищевых продуктов и пищевых ингредиентов, пригодных для вегетарианцев или веганов, а также для маркировки и заявлений". Стандарт был утвержден приказом Росстандарта в июле 2024 года", - рассказали в Роскачестве.
Там отметили, что новый стандарт устанавливает технические критерии пищевых продуктов и ингредиентов, предназначенные для вегетарианцев (оволакто-, ово- и лактовегетарианцев) и веганов. ГОСТ был разработан Росстандартом совместно с Роскачеством.
Кроме того, в настоящее время в России проходит голосование по выбору отечественного знака растительной продукции. Знак будет присваиваться производителям, успешно прошедшим проверку органа по сертификации "Роскачество - Веган" на соответствие новому ГОСТу. Информация о таких товарах и продукции будет внесена в реестр Росаккредитации. Он станет гарантией того, что продукция полностью соответствует заявленной на упаковке информации и не содержит компонентов животного происхождения.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
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РОССИЯБизнесРоскачество
 
 
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