https://1prime.ru/20250401/gost-856275605.html

В России вступил в силу ГОСТ на вегетарианскую продукцию

В России вступил в силу ГОСТ на вегетарианскую продукцию - 01.04.2025, ПРАЙМ

В России вступил в силу ГОСТ на вегетарианскую продукцию

ГОСТ на вегетарианскую и веганскую продукцию вступает в силу с 1 апреля, стандарт был утвержден в июле 2024 года, сообщили РИА Новости в Роскачестве. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T11:04+0300

2025-04-01T11:04+0300

2025-04-01T11:05+0300

россия

бизнес

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/img/77790/93/777909384_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_5ebade28fbd3b2b4c7ba25c1b2ca48d7.jpg

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ГОСТ на вегетарианскую и веганскую продукцию вступает в силу с 1 апреля, стандарт был утвержден в июле 2024 года, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "С 1 апреля 2025 года в России вступает в силу ГОСТ… "Технические критерии пищевых продуктов и пищевых ингредиентов, пригодных для вегетарианцев или веганов, а также для маркировки и заявлений". Стандарт был утвержден приказом Росстандарта в июле 2024 года", - рассказали в Роскачестве. Там отметили, что новый стандарт устанавливает технические критерии пищевых продуктов и ингредиентов, предназначенные для вегетарианцев (оволакто-, ово- и лактовегетарианцев) и веганов. ГОСТ был разработан Росстандартом совместно с Роскачеством. Кроме того, в настоящее время в России проходит голосование по выбору отечественного знака растительной продукции. Знак будет присваиваться производителям, успешно прошедшим проверку органа по сертификации "Роскачество - Веган" на соответствие новому ГОСТу. Информация о таких товарах и продукции будет внесена в реестр Росаккредитации. Он станет гарантией того, что продукция полностью соответствует заявленной на упаковке информации и не содержит компонентов животного происхождения.

https://1prime.ru/20250331/gost-856243545.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, роскачество