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В АТОР отметили увеличение срока рассмотрения документов на визу в Италию

В АТОР отметили увеличение срока рассмотрения документов на визу в Италию - 01.04.2025, ПРАЙМ

В АТОР отметили увеличение срока рассмотрения документов на визу в Италию

Сроки рассмотрения документов на итальянскую визу в Москве и Санкт-Петербурге увеличены с 20 дней до 40 дней и более, сообщили в Ассоциации туроператоров России | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T14:00+0300

2025-04-01T14:00+0300

2025-04-01T14:00+0300

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италия

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Сроки рассмотрения документов на итальянскую визу в Москве и Санкт-Петербурге увеличены с 20 дней до 40 дней и более, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Компания VMS, обслуживающая визовые центры Италии в Москве и Санкт-Петербурге, предупредила об увеличении в два раза сроков рассмотрения документов. Вместо 20 дней теперь это 40 дней и более", - сообщили в ассоциации. В АТОР уточнили, что в прошлом году на пике летнего сезона (июль-август) визовый центр Италии в Москве рассматривал заявления на визы еще дольше: сроки составляли от 45 до 60 дней. В ассоциации также предполагают, что в ближайшие дни аналогичное предупреждение о минимальных сроках в 40 дней опубликует и компания Almaviva, обслуживающая визовые центры Италии в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

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россия, италия, атор