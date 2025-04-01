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Россия передала США и ООН список нарушений Украиной моратория на обстрелы - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Россия передала США и ООН список нарушений Украиной моратория на обстрелы
Россия передала США и ООН список нарушений Украиной моратория на обстрелы - 01.04.2025, ПРАЙМ
Россия передала США и ООН список нарушений Украиной моратория на обстрелы
Россия передала США, а также в ООН и ОБСЕ информацию о том, как Украина нарушает мораторий на атаки по энергообъектам. Об этом журналистам сообщил министр... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T18:07+0300
2025-04-01T18:11+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 1 апр ПРАЙМ. Россия передала США, а также в ООН и ОБСЕ информацию о том, как Украина нарушает мораторий на атаки по энергообъектам. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания Совета безопасности под председательством Владимира Путина. "Перечень нарушений, которые привел (глава Минобороны РФ) Андрей Белоусов на совещании Совета безопасности, мы передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу. Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, и мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если можно назвать ее властью", - сказал он.Россия, в свою очередь, соблюдает мораторий, указал министр.Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
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россия, украина, сша, владимир путин, сергей лавров, андрей белоусов, оон
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Путин, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, ООН
18:07 01.04.2025 (обновлено: 18:11 01.04.2025)
 
Россия передала США и ООН список нарушений Украиной моратория на обстрелы

Лавров: РФ передала США и ООН список нарушений ВСУ моратория на обстрелы энергообъектов

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Фрагменты ракеты Storm Shadow - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
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МОСКВА, 1 апр ПРАЙМ. Россия передала США, а также в ООН и ОБСЕ информацию о том, как Украина нарушает мораторий на атаки по энергообъектам. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания Совета безопасности под председательством Владимира Путина.
"Перечень нарушений, которые привел (глава Минобороны РФ) Андрей Белоусов на совещании Совета безопасности, мы передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу. Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, и мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если можно назвать ее властью", - сказал он.
Россия, в свою очередь, соблюдает мораторий, указал министр.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
Интервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Рябков подробно прокомментировал предложения США по Украине
14:31
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАВладимир ПутинСергей ЛавровАндрей БелоусовООН
 
 
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