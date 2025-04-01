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Нефть дорожает на рисках возможных перебоев поставок российской нефти - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Нефть дорожает на рисках возможных перебоев поставок российской нефти
Нефть дорожает на рисках возможных перебоев поставок российской нефти - 01.04.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на рисках возможных перебоев поставок российской нефти
Мировые цены на нефть во вторник утром растут на рисках возможных перебоев поставок российской нефти, свидетельствуют данные торгов. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T08:59+0300
2025-04-01T08:59+0300
экономика
нефть
рынки
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут на рисках возможных перебоев поставок российской нефти, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.41 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,27% - до 74,97 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 71,68 доллара. "Нефтяные рынки сейчас более серьезно оценивают перебои поставок нефти из России", - заявил агентству Блумберг аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар (Vivek Dhar). "Учитывая, насколько успешно российская торговля нефтью обходила санкции до настоящего времени, мы по-прежнему рассматриваем перебои в экспорте российской нефти как повышающий риск для нашего базового сценария", - прокомментировал аналитик. По его словам, в текущем году, согласно базовому сценарию, стоимость нефти марки Brent составляет в среднем 70 долларов за баррель. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из РФ в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине. Он уточнил, что планирует ввести пошлину в размере от 25% до 50% на всю нефть, экспортируемую из России. При этом ранее во вторник Трамп заявил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против российской нефти.
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нефть, рынки
Экономика, Нефть, Рынки
08:59 01.04.2025
 
Нефть дорожает на рисках возможных перебоев поставок российской нефти

Мировые цены на нефть растут на рисках возможных перебоев поставок нефти из РФ

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут на рисках возможных перебоев поставок российской нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.41 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,27% - до 74,97 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 71,68 доллара.
"Нефтяные рынки сейчас более серьезно оценивают перебои поставок нефти из России", - заявил агентству Блумберг аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар (Vivek Dhar).
"Учитывая, насколько успешно российская торговля нефтью обходила санкции до настоящего времени, мы по-прежнему рассматриваем перебои в экспорте российской нефти как повышающий риск для нашего базового сценария", - прокомментировал аналитик. По его словам, в текущем году, согласно базовому сценарию, стоимость нефти марки Brent составляет в среднем 70 долларов за баррель.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из РФ в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине. Он уточнил, что планирует ввести пошлину в размере от 25% до 50% на всю нефть, экспортируемую из России. При этом ранее во вторник Трамп заявил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против российской нефти.
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