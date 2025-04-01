Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Чехии пожаловались на ограниченные запасы нефти из-за остановки "Дружбы" - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250401/neft-856296627.html
В Чехии пожаловались на ограниченные запасы нефти из-за остановки "Дружбы"
В Чехии пожаловались на ограниченные запасы нефти из-за остановки "Дружбы" - 01.04.2025, ПРАЙМ
В Чехии пожаловались на ограниченные запасы нефти из-за остановки "Дружбы"
Нефтехранилища Чехии располагают запасами топлива лишь на 60 дней, что вызвано отсутствием поставок из РФ по трубопроводу "Дружба" и передачей части резервов... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T20:40+0300
2025-04-01T20:55+0300
экономика
чехия
запасы нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/83350/09/833500958_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_30123bb42b33d7f3b1bc3fc7beca238e.jpg
ПРАГА, 1 апр – ПРАЙМ. Нефтехранилища Чехии располагают запасами топлива лишь на 60 дней, что вызвано отсутствием поставок из РФ по трубопроводу "Дружба" и передачей части резервов для работы нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Литвинове (на западе страны), сообщило во вторник издание Novinky со ссылкой на Управление государственными материальными резервами (УГМР). "Обычно Управление госматрезервами располагает запасами нефти на уровне 90 дней. Однако ныне, после того, как 4 марта прекратились поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", а треть запасов, то есть, около 330 тысяч тонн, решением кабмина была передана в долг компании Orlen Unipetrol для сохранения функционирования принадлежащего ей НПЗ в городе Литвинове, запасы нефти у УГМР сократились до 60 дней", - отмечается в сообщении. По словам главы минпромторга Лукаша Влчека, простой трубопровода "Дружба" вызван невозможностью заплатить за поставки со стороны получателя нефти из-за последнего пакета антироссийских санкций США. Как сообщила журналистам пресс-секретарь фирмы-оператора чешских трубопроводов MERO Барбора Путцова, выход из сложившейся ситуации заключается в получении республикой нефти по только что введенному в строй после работ по расширению мощности трансальпийскому трубопроводу TAL+. Таким образом нефть в Чехию будет поступать преимущественно по системе западноевропейских трубопроводов TAL и IKL. Это позволит заменить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" из РФ. Первые увеличенные поставки нероссийской нефти, по словам Путцовой, должны поступить в республику после того, как танкер с сырьем прибудет в итальянский город-порт на Адриатическом море Триест. Это должно произойти уже в первой половине апреля. В 2024 году Чехия получила по трубопроводу "Дружба" 42% от общего объема импортированной ею нефти.
https://1prime.ru/20250327/druzhba-856174901.html
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83350/09/833500958_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4fc765a225a9d304f82bc29d310302cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
чехия, запасы нефти
Экономика, ЧЕХИЯ, запасы нефти
20:40 01.04.2025 (обновлено: 20:55 01.04.2025)
 
В Чехии пожаловались на ограниченные запасы нефти из-за остановки "Дружбы"

Novinky: запасов нефти в Чехии из-за остановки "Дружбы" хватит на 60 дней

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПРАГА, 1 апр – ПРАЙМ. Нефтехранилища Чехии располагают запасами топлива лишь на 60 дней, что вызвано отсутствием поставок из РФ по трубопроводу "Дружба" и передачей части резервов для работы нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Литвинове (на западе страны), сообщило во вторник издание Novinky со ссылкой на Управление государственными материальными резервами (УГМР).
"Обычно Управление госматрезервами располагает запасами нефти на уровне 90 дней. Однако ныне, после того, как 4 марта прекратились поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", а треть запасов, то есть, около 330 тысяч тонн, решением кабмина была передана в долг компании Orlen Unipetrol для сохранения функционирования принадлежащего ей НПЗ в городе Литвинове, запасы нефти у УГМР сократились до 60 дней", - отмечается в сообщении.
По словам главы минпромторга Лукаша Влчека, простой трубопровода "Дружба" вызван невозможностью заплатить за поставки со стороны получателя нефти из-за последнего пакета антироссийских санкций США.
Как сообщила журналистам пресс-секретарь фирмы-оператора чешских трубопроводов MERO Барбора Путцова, выход из сложившейся ситуации заключается в получении республикой нефти по только что введенному в строй после работ по расширению мощности трансальпийскому трубопроводу TAL+. Таким образом нефть в Чехию будет поступать преимущественно по системе западноевропейских трубопроводов TAL и IKL. Это позволит заменить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" из РФ.
Трасса нефтепровода Дружба в Карпатах на Украине - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Чехия будет получать нефть вместо "Дружбы" по трубопроводу TAL+
27 марта, 21:08
Первые увеличенные поставки нероссийской нефти, по словам Путцовой, должны поступить в республику после того, как танкер с сырьем прибудет в итальянский город-порт на Адриатическом море Триест. Это должно произойти уже в первой половине апреля.
В 2024 году Чехия получила по трубопроводу "Дружба" 42% от общего объема импортированной ею нефти.
 
ЭкономикаЧЕХИЯзапасы нефти
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала