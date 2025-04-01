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В Чехии пожаловались на ограниченные запасы нефти из-за остановки "Дружбы"

В Чехии пожаловались на ограниченные запасы нефти из-за остановки "Дружбы" - 01.04.2025, ПРАЙМ

В Чехии пожаловались на ограниченные запасы нефти из-за остановки "Дружбы"

Нефтехранилища Чехии располагают запасами топлива лишь на 60 дней, что вызвано отсутствием поставок из РФ по трубопроводу "Дружба" и передачей части резервов... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T20:40+0300

2025-04-01T20:40+0300

2025-04-01T20:55+0300

экономика

чехия

запасы нефти

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ПРАГА, 1 апр – ПРАЙМ. Нефтехранилища Чехии располагают запасами топлива лишь на 60 дней, что вызвано отсутствием поставок из РФ по трубопроводу "Дружба" и передачей части резервов для работы нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Литвинове (на западе страны), сообщило во вторник издание Novinky со ссылкой на Управление государственными материальными резервами (УГМР). "Обычно Управление госматрезервами располагает запасами нефти на уровне 90 дней. Однако ныне, после того, как 4 марта прекратились поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", а треть запасов, то есть, около 330 тысяч тонн, решением кабмина была передана в долг компании Orlen Unipetrol для сохранения функционирования принадлежащего ей НПЗ в городе Литвинове, запасы нефти у УГМР сократились до 60 дней", - отмечается в сообщении. По словам главы минпромторга Лукаша Влчека, простой трубопровода "Дружба" вызван невозможностью заплатить за поставки со стороны получателя нефти из-за последнего пакета антироссийских санкций США. Как сообщила журналистам пресс-секретарь фирмы-оператора чешских трубопроводов MERO Барбора Путцова, выход из сложившейся ситуации заключается в получении республикой нефти по только что введенному в строй после работ по расширению мощности трансальпийскому трубопроводу TAL+. Таким образом нефть в Чехию будет поступать преимущественно по системе западноевропейских трубопроводов TAL и IKL. Это позволит заменить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" из РФ. Первые увеличенные поставки нероссийской нефти, по словам Путцовой, должны поступить в республику после того, как танкер с сырьем прибудет в итальянский город-порт на Адриатическом море Триест. Это должно произойти уже в первой половине апреля. В 2024 году Чехия получила по трубопроводу "Дружба" 42% от общего объема импортированной ею нефти.

https://1prime.ru/20250327/druzhba-856174901.html

чехия

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чехия, запасы нефти