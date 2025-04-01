https://1prime.ru/20250401/opek-856266670.html
ОПЕК+ с апреля увеличивает предельный уровень добычи нефти
ОПЕК+ с апреля увеличивает предельный уровень добычи нефти - 01.04.2025, ПРАЙМ
ОПЕК+ с апреля увеличивает предельный уровень добычи нефти
ОПЕК+ с апреля увеличивает предельный уровень добычи нефти на 88 тысяч баррелей в сутки за счет постепенного отказа от ряда добровольных сокращений, для стран,... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T00:43+0300
2025-04-01T00:43+0300
2025-04-01T00:43+0300
нефть
энергетика
саудовская аравия
алжир
опек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856266670.jpg?1743457414
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ОПЕК+ с апреля увеличивает предельный уровень добычи нефти на 88 тысяч баррелей в сутки за счет постепенного отказа от ряда добровольных сокращений, для стран, участвующих в соглашении, он вырастет суммарно до 35,501 миллиона баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости.
ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию.
Однако также он позднее опубликовал план компенсации перепроизводства для всех "добровольцев", кроме Алжира, которое они допустили в предыдущие периоды. В итоге, в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти чуть меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки вместо 138 тысяч.
саудовская аравия
алжир
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, саудовская аравия, алжир, опек
Нефть, Энергетика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, АЛЖИР, ОПЕК
ОПЕК+ с апреля увеличивает предельный уровень добычи нефти
ОПЕК+ с апреля увеличивает предельный уровень добычи нефти на 88 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ОПЕК+ с апреля увеличивает предельный уровень добычи нефти на 88 тысяч баррелей в сутки за счет постепенного отказа от ряда добровольных сокращений, для стран, участвующих в соглашении, он вырастет суммарно до 35,501 миллиона баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости.
ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию.
Однако также он позднее опубликовал план компенсации перепроизводства для всех "добровольцев", кроме Алжира, которое они допустили в предыдущие периоды. В итоге, в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти чуть меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки вместо 138 тысяч.