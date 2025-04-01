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ОПЕК+ с апреля увеличивает предельный уровень добычи нефти

ОПЕК+ с апреля увеличивает предельный уровень добычи нефти - 01.04.2025, ПРАЙМ

ОПЕК+ с апреля увеличивает предельный уровень добычи нефти

ОПЕК+ с апреля увеличивает предельный уровень добычи нефти на 88 тысяч баррелей в сутки за счет постепенного отказа от ряда добровольных сокращений, для стран,... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T00:43+0300

2025-04-01T00:43+0300

2025-04-01T00:43+0300

нефть

энергетика

саудовская аравия

алжир

опек

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ОПЕК+ с апреля увеличивает предельный уровень добычи нефти на 88 тысяч баррелей в сутки за счет постепенного отказа от ряда добровольных сокращений, для стран, участвующих в соглашении, он вырастет суммарно до 35,501 миллиона баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости. ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Однако также он позднее опубликовал план компенсации перепроизводства для всех "добровольцев", кроме Алжира, которое они допустили в предыдущие периоды. В итоге, в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти чуть меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки вместо 138 тысяч.

саудовская аравия

алжир

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, саудовская аравия, алжир, опек