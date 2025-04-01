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Водителей оповестили о первоапрельских поправках в ПДД

Водителей оповестили о первоапрельских поправках в ПДД - 01.04.2025, ПРАЙМ

Водителей оповестили о первоапрельских поправках в ПДД

С 1 апреля вступают в силу изменения в ПДД, касающиеся нескольких значимых статей, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T02:02+0300

2025-04-01T02:02+0300

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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. С 1 апреля вступают в силу изменения в ПДД, касающиеся нескольких значимых статей, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова Иван Денисов.Главная новация - отмена автоматического продления водительских удостоверений.В России с 2022 по 2024 годы водительские удостоверения автоматически продлевались на три года. Но это послабление заканчивается. С 1 апреля просроченные права следует продлевать с прохождением медкомиссии и получать новое водительское удостоверение на 10 лет.Второе изменение тоже касается водительских прав, полученных за пределами России. Еще год назад законодатель обязал иностранцев и лиц, получивших вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года (кроме граждан Республики Беларусь), заменить национальные водительские удостоверения на российские до 1 апреля 2025 года.После 1 апреля 2025 года для получения российских прав им потребуется сдача экзамена. Ответственность за управление авто с иностранными правами будет считаться административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.С 1 апреля меняется порядок оплаты штрафов за нарушение ПДД. "Скидка" за своевременно оплаченные штрафы уменьшена до 25 %, но срок оплаты увеличен до 30 дней.Начинают действовать и новые повышенные штрафы. Превышение скорости более 80 км/ч теперь обойдется в 7,5 тысяч рублей, то же самое касается выезда на встречную полосу. Штраф за повторное отсутствие ОСАГО увеличен до 3-5 тысяч рублей.Одним из самых серьезных остается штраф за вождение в нетрезвом виде — с 1 апреля он вырос с 30 до 45 тысяч рублей. "Это объясняется общественной опасностью правонарушения, ведь пьяный за рулем подвергает риску жизни множества людей, о чем свидетельствует статистика", - заключил Денисов.

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