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ВС России нанесли удары по прибывшим на ротацию частям ВСУ - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВС России нанесли удары по прибывшим на ротацию частям ВСУ
ВС России нанесли удары по прибывшим на ротацию частям ВСУ - 01.04.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли удары по прибывшим на ротацию частям ВСУ
ВС России нанесли удары по подконтрольным ВСУ частям Запорожской области, где украинские войска проводили ротацию и находится тренировочный полигон. Об этом... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T09:32+0300
2025-04-01T09:32+0300
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ДОНЕЦК, 1 апр - ПРАЙМ. ВС России нанесли удары по подконтрольным ВСУ частям Запорожской области, где украинские войска проводили ротацию и находится тренировочный полигон. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Авиационные удары были нанесены... по Новодаровке, селу на границе с ДНР, где, по данным (сопротивления расположен - ред.) пункт временной дислокации, прибыло подразделение на ротацию... Системой РСЗО накрыли... село Щербаки (которое - ред.) военные применяют, в том числе, как тренировочный полигон для штурмовых действий. По словам жителей (соседнего - ред.) Орехова, там около 30 погибших и очень много раненых", - отметил собеседник издания.По словам Лебедева, в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов, нанесенных в Запорожской области на пограничные территории с ДНР, а также на село Малая Токмачка и Гуляйполе, были разрушены военные объекты и ангары, используемые для сбора и хранения беспилотных летательных аппаратов.
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россия, всу, общество
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, Общество
09:32 01.04.2025
 
ВС России нанесли удары по прибывшим на ротацию частям ВСУ

Лебедев: в Запорожской области поражен полигон и пункт дислокации ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 1 апр - ПРАЙМ. ВС России нанесли удары по подконтрольным ВСУ частям Запорожской области, где украинские войска проводили ротацию и находится тренировочный полигон. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Авиационные удары были нанесены... по Новодаровке, селу на границе с ДНР, где, по данным (сопротивления расположен - ред.) пункт временной дислокации, прибыло подразделение на ротацию... Системой РСЗО накрыли... село Щербаки (которое - ред.) военные применяют, в том числе, как тренировочный полигон для штурмовых действий. По словам жителей (соседнего - ред.) Орехова, там около 30 погибших и очень много раненых", - отметил собеседник издания.
По словам Лебедева, в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов, нанесенных в Запорожской области на пограничные территории с ДНР, а также на село Малая Токмачка и Гуляйполе, были разрушены военные объекты и ангары, используемые для сбора и хранения беспилотных летательных аппаратов.
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