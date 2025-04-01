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Правительство расширит разработку месторождений нефти в новых регионах
Правительство расширит разработку месторождений нефти в новых регионах - 01.04.2025, ПРАЙМ
Правительство расширит разработку месторождений нефти в новых регионах
Кабмин РФ намерен расширять разработку нефтяных месторождений в новых регионах, также будет работать с трудноизвлекаемыми запасами, заявил премьер-министр... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T15:14+0300
2025-04-01T15:14+0300
2025-04-01T15:14+0300
энергетика
нефть
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Кабмин РФ намерен расширять разработку нефтяных месторождений в новых регионах, также будет работать с трудноизвлекаемыми запасами, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на стратсессии по развитию нефтяной и угольной отрасли до 2050 года. "Предстоит серьезная работа с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Также будем расширять и разработку месторождений в новых регионах", - сказал Мишустин. Он отметил, что в России особое внимание уделяется нефтяной отрасли, на этот сектор приходится около 20% ВВП страны, и объемы ежегодных инвестиций превышают 5 триллионов рублей, что также способствует развитию смежных сфер. "Россия занимает около 10% мирового нефтяного рынка. Мы работаем в плотном контакте с партнерами по ОПЕК+ и ответственно относимся к вопросам поддержания глобальной энергетической безопасности", - добавил премьер-министр. "Цены на продукты глубокой переработки сырья и товары нефтехимии на протяжении многих лет у нас существенно ниже, чем в большинстве других стран. Конечно, важно держать эту ситуацию на постоянном контроле. От сохранения их на приемлемом уровне напрямую зависит конкурентоспособность нашей экономики", - сказал Мишустин.
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нефть, михаил мишустин
Энергетика, Нефть, Михаил Мишустин
Правительство расширит разработку месторождений нефти в новых регионах
Правительство расширит разработку месторождений нефти в новых регионах России
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Кабмин РФ намерен расширять разработку нефтяных месторождений в новых регионах, также будет работать с трудноизвлекаемыми запасами, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на стратсессии по развитию нефтяной и угольной отрасли до 2050 года.
"Предстоит серьезная работа с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Также будем расширять и разработку месторождений в новых регионах", - сказал Мишустин.
Он отметил, что в России особое внимание уделяется нефтяной отрасли, на этот сектор приходится около 20% ВВП страны, и объемы ежегодных инвестиций превышают 5 триллионов рублей, что также способствует развитию смежных сфер.
"Россия занимает около 10% мирового нефтяного рынка. Мы работаем в плотном контакте с партнерами по ОПЕК+ и ответственно относимся к вопросам поддержания глобальной энергетической безопасности", - добавил премьер-министр.
"Цены на продукты глубокой переработки сырья и товары нефтехимии на протяжении многих лет у нас существенно ниже, чем в большинстве других стран. Конечно, важно держать эту ситуацию на постоянном контроле. От сохранения их на приемлемом уровне напрямую зависит конкурентоспособность нашей экономики", - сказал Мишустин.
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