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В Приморье открылась навигация маломерных судов
В Приморье открылась навигация маломерных судов - 01.04.2025, ПРАЙМ
В Приморье открылась навигация маломерных судов
Навигация маломерных судов открылась во всех акваториях Приморья во вторник, 1 апреля, сообщает правительство Приморья. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T04:02+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – ПРАЙМ. Навигация маломерных судов открылась во всех акваториях Приморья во вторник, 1 апреля, сообщает правительство Приморья.
Отмечается, что соответствующее распоряжение подписала председатель правительства региона Вера Щербина.
В краевом министерстве ГОЧС отмечают, что в этом году погода позволила разрешить плавание маломерного флота раньше обычного.
"Традиционно навигация открывается во второй половине апреля, ближе к маю. Однако в этом году благодаря теплой погоде появилась возможность разрешить плавание катеров, яхт и других судов уже сейчас", – приводится в сообщении комментарий ведомства.
Судовладельцам рекомендуют перед выходом в море проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту.
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бизнес, приморье, владивосток
Бизнес, Приморье, Владивосток
В Приморье открылась навигация маломерных судов
Навигация маломерных судов открылась во всех акваториях Приморья 1 апреля
ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – ПРАЙМ. Навигация маломерных судов открылась во всех акваториях Приморья во вторник, 1 апреля, сообщает правительство Приморья.
Отмечается, что соответствующее распоряжение подписала председатель правительства региона Вера Щербина.
В краевом министерстве ГОЧС отмечают, что в этом году погода позволила разрешить плавание маломерного флота раньше обычного.
"Традиционно навигация открывается во второй половине апреля, ближе к маю. Однако в этом году благодаря теплой погоде появилась возможность разрешить плавание катеров, яхт и других судов уже сейчас", – приводится в сообщении комментарий ведомства.
Судовладельцам рекомендуют перед выходом в море проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту.