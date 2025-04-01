Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приморье открылась навигация маломерных судов - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250401/primore-856269002.html
В Приморье открылась навигация маломерных судов
В Приморье открылась навигация маломерных судов - 01.04.2025, ПРАЙМ
В Приморье открылась навигация маломерных судов
Навигация маломерных судов открылась во всех акваториях Приморья во вторник, 1 апреля, сообщает правительство Приморья. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T04:02+0300
2025-04-01T04:02+0300
бизнес
приморье
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856269002.jpg?1743469356
ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – ПРАЙМ. Навигация маломерных судов открылась во всех акваториях Приморья во вторник, 1 апреля, сообщает правительство Приморья. Отмечается, что соответствующее распоряжение подписала председатель правительства региона Вера Щербина. В краевом министерстве ГОЧС отмечают, что в этом году погода позволила разрешить плавание маломерного флота раньше обычного. "Традиционно навигация открывается во второй половине апреля, ближе к маю. Однако в этом году благодаря теплой погоде появилась возможность разрешить плавание катеров, яхт и других судов уже сейчас", – приводится в сообщении комментарий ведомства. Судовладельцам рекомендуют перед выходом в море проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту.
приморье
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, приморье, владивосток
Бизнес, Приморье, Владивосток
04:02 01.04.2025
 
В Приморье открылась навигация маломерных судов

Навигация маломерных судов открылась во всех акваториях Приморья 1 апреля

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – ПРАЙМ. Навигация маломерных судов открылась во всех акваториях Приморья во вторник, 1 апреля, сообщает правительство Приморья.
Отмечается, что соответствующее распоряжение подписала председатель правительства региона Вера Щербина.
В краевом министерстве ГОЧС отмечают, что в этом году погода позволила разрешить плавание маломерного флота раньше обычного.
"Традиционно навигация открывается во второй половине апреля, ближе к маю. Однако в этом году благодаря теплой погоде появилась возможность разрешить плавание катеров, яхт и других судов уже сейчас", – приводится в сообщении комментарий ведомства.
Судовладельцам рекомендуют перед выходом в море проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту.
 
БизнесПриморьеВладивосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала