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В Приморье открылась навигация маломерных судов

В Приморье открылась навигация маломерных судов - 01.04.2025, ПРАЙМ

В Приморье открылась навигация маломерных судов

Навигация маломерных судов открылась во всех акваториях Приморья во вторник, 1 апреля, сообщает правительство Приморья. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T04:02+0300

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2025-04-01T04:02+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – ПРАЙМ. Навигация маломерных судов открылась во всех акваториях Приморья во вторник, 1 апреля, сообщает правительство Приморья. Отмечается, что соответствующее распоряжение подписала председатель правительства региона Вера Щербина. В краевом министерстве ГОЧС отмечают, что в этом году погода позволила разрешить плавание маломерного флота раньше обычного. "Традиционно навигация открывается во второй половине апреля, ближе к маю. Однако в этом году благодаря теплой погоде появилась возможность разрешить плавание катеров, яхт и других судов уже сейчас", – приводится в сообщении комментарий ведомства. Судовладельцам рекомендуют перед выходом в море проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту.

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бизнес, приморье, владивосток