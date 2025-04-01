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США могут ввести санкции против перевозчиков нефти из РФ, сообщил Fox News

США могут ввести санкции против перевозчиков нефти из РФ, сообщил Fox News - 01.04.2025, ПРАЙМ

США могут ввести санкции против перевозчиков нефти из РФ, сообщил Fox News

США рассматривают возможность введения "агрессивных санкций" против судов, перевозящих российскую нефть, утверждает журналист Fox News Джэки Хейнрич со ссылкой... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T21:47+0300

2025-04-01T21:47+0300

2025-04-01T21:47+0300

политика

сша

санкции против рф

нефть

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ВАШИНГТОН, 1 апр - ПРАЙМ. США рассматривают возможность введения "агрессивных санкций" против судов, перевозящих российскую нефть, утверждает журналист Fox News Джэки Хейнрич со ссылкой на источник. "Администрация рассматривает применение агрессивных санкций, в том числе, против российского "теневого флота", - написала она в социальной сети Х, сославшись на источник, знакомый с ходом обсуждений. Как отмечает журналист, в Вашингтоне оцениваю эффективность действующих антироссийских санкций на "уровне 3 из 10". Уточняется, что среди новых возможных мер может оказаться попытка США запретить проход по Балтийскому морю судов, которые перевозят российскую нефть. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкциинанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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сша, санкции против рф, нефть