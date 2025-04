Shell завершила продажу нефтеперерабатывающих активов в Сингапуре

https://1prime.ru/20250401/shell-856273200.html

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Сингапурская "дочка" британско-нидерландской Shell завершила продажу своих нефтеперерабатывающих активов в Сингапуре (Shell Energy and Chemicals Park Singapore) компании CAPGC, следует из пресс-релиза Shell. "Shell Singapore Pte Ltd (SSPL), дочерняя компания Shell plc, успешно завершила объявленную ранее сделку по продаже своей Energy and Chemicals Park в Сингапуре в пользу CAPGC Pte. Ltd. (CAPGC), совместному предприятию Chandra Asri Capital Pte. Ltd. и Glencore Asian Holdings Pte. Ltd.", - говорится в релизе. О продаже сообщалось в мае 2024 года, тогда компания ожидала завершения сделки к концу того же года при условии одобрения регулирующих органов. На момент продажи компания уточняла, что Shell Energy and Chemicals Park Singapore включает интегрированные нефтеперерабатывающие и химические активы на Пулау Буком и острове Джуронг. Активы Пулау Буком включают нефтеперерабатывающий завод мощностью 237 000 баррелей в день и установку крекинга этилена мощностью 1,1 миллиона тонн в год. Shell - британско-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании оценивается в 103 тысячи человек.

