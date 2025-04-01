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Shell завершила продажу нефтеперерабатывающих активов в Сингапуре - 01.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250401/shell-856273200.html
Shell завершила продажу нефтеперерабатывающих активов в Сингапуре
Shell завершила продажу нефтеперерабатывающих активов в Сингапуре - 01.04.2025, ПРАЙМ
Shell завершила продажу нефтеперерабатывающих активов в Сингапуре
Сингапурская "дочка" британско-нидерландской Shell завершила продажу своих нефтеперерабатывающих активов в Сингапуре (Shell Energy and Chemicals Park Singapore) | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T09:45+0300
2025-04-01T09:45+0300
энергетика
нефть
shell
сингапур
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Сингапурская "дочка" британско-нидерландской Shell завершила продажу своих нефтеперерабатывающих активов в Сингапуре (Shell Energy and Chemicals Park Singapore) компании CAPGC, следует из пресс-релиза Shell. "Shell Singapore Pte Ltd (SSPL), дочерняя компания Shell plc, успешно завершила объявленную ранее сделку по продаже своей Energy and Chemicals Park в Сингапуре в пользу CAPGC Pte. Ltd. (CAPGC), совместному предприятию Chandra Asri Capital Pte. Ltd. и Glencore Asian Holdings Pte. Ltd.", - говорится в релизе. О продаже сообщалось в мае 2024 года, тогда компания ожидала завершения сделки к концу того же года при условии одобрения регулирующих органов. На момент продажи компания уточняла, что Shell Energy and Chemicals Park Singapore включает интегрированные нефтеперерабатывающие и химические активы на Пулау Буком и острове Джуронг. Активы Пулау Буком включают нефтеперерабатывающий завод мощностью 237 000 баррелей в день и установку крекинга этилена мощностью 1,1 миллиона тонн в год. Shell - британско-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании оценивается в 103 тысячи человек.
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нефть, shell, сингапур
Энергетика, Нефть, Shell, СИНГАПУР
09:45 01.04.2025
 
Shell завершила продажу нефтеперерабатывающих активов в Сингапуре

Shell завершила продажу нефтеперерабатывающих активов в Сингапуре компании CAPGC

© flickr.com / Lee JordanShell
Shell - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© flickr.com / Lee Jordan
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Сингапурская "дочка" британско-нидерландской Shell завершила продажу своих нефтеперерабатывающих активов в Сингапуре (Shell Energy and Chemicals Park Singapore) компании CAPGC, следует из пресс-релиза Shell.
"Shell Singapore Pte Ltd (SSPL), дочерняя компания Shell plc, успешно завершила объявленную ранее сделку по продаже своей Energy and Chemicals Park в Сингапуре в пользу CAPGC Pte. Ltd. (CAPGC), совместному предприятию Chandra Asri Capital Pte. Ltd. и Glencore Asian Holdings Pte. Ltd.", - говорится в релизе.
О продаже сообщалось в мае 2024 года, тогда компания ожидала завершения сделки к концу того же года при условии одобрения регулирующих органов.
На момент продажи компания уточняла, что Shell Energy and Chemicals Park Singapore включает интегрированные нефтеперерабатывающие и химические активы на Пулау Буком и острове Джуронг. Активы Пулау Буком включают нефтеперерабатывающий завод мощностью 237 000 баррелей в день и установку крекинга этилена мощностью 1,1 миллиона тонн в год.
Shell - британско-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании оценивается в 103 тысячи человек.
Логотип компании Shell - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
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ЭнергетикаНефтьShellСИНГАПУР
 
 
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