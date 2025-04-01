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РФ ратифицировала соглашение об определении происхождения товаров в ЕАЭС

РФ ратифицировала соглашение об определении происхождения товаров в ЕАЭС - 01.04.2025, ПРАЙМ

РФ ратифицировала соглашение об определении происхождения товаров в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T13:22+0300

2025-04-01T13:22+0300

2025-04-01T13:22+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Соглашение было подписано в Москве 4 декабря 2023 года. Оно унифицирует подходы к определению и подтверждению страны происхождения вывозимых товаров и создает правовую основу для внедрения в ЕАЭС системы самостоятельного декларирования происхождения товаров. Вступление соглашения в силу упростит производителям стран ЕАЭС доступ на внешние рынки, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин: прохождение административных процедур станет быстрее за счет смягчения обязательных требований для экспортеров и расширения практики использования цифровых платформ. Соглашение позволит создать в ЕАЭС общие нормы для определения страны происхождения товара, чтобы у стран "евразийской пятерки" появилось общее понимание, как определяется страна происхождения сложной продукции, при создании которой использовались компоненты из других стран, объяснял в свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников. Единая система определения происхождения товаров предусматривает постепенный переход ЕАЭС на электронные сертификаты, а также внедрение онлайн-взаимодействия бизнеса и компетентных органов, подтверждающих страну происхождения. В перспективе это значительно упростит для бизнеса экспорт из стран ЕАЭС. В течение двух лет после вступления соглашения в силу страны ЕАЭС создадут электронные системы верификации выданных сертификатов, чтобы таможенные органы могли оперативно проверять данные, отмечал Решетников. Причем после вступления соглашения в силу таможенные органы стран ЕАЭС будут обязаны проверять происхождение товаров, по которым были установлены односторонние нетарифные ограничения на экспорт за пределы союза. Сейчас таможни этих стран не обязаны проверять сертификаты происхождения товаров, в отношении которых введены односторонние меры другими государствами ЕАЭС. Поэтому через них могут вывозить продукцию стран союза, торгующих ею внутри ЕАЭС, но при этом не имеющих прав на экспорт в третьи страны из-за имеющихся ограничений или запретов, разъясняло Минэкономразвития.

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