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Суд арестовал зарплатную карточку сына экс-замминистра транспорта - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Суд арестовал зарплатную карточку сына экс-замминистра транспорта
Суд арестовал зарплатную карточку сына экс-замминистра транспорта - 01.04.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал зарплатную карточку сына экс-замминистра транспорта
Суд наложил арест на зарплатную карточку сына бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, находящегося в СИЗО по уголовному делу о... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T05:42+0300
2025-04-01T05:42+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Суд наложил арест на зарплатную карточку сына бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, находящегося в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве из-за разработанной системы безопасности на дорогах, сообщил РИА Новости его адвокат Юрий Еланцев. "Сын - совершеннолетний, работает, у него зачем-то арестовали зарплатную карточку и 300 тысяч рублей на ней. Нигде, конечно, не было показано, что это какие-то преступные деньги", - рассказал собеседник агентства. Как ранее сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, хищения на сумму свыше 200 миллионов рублей фигурируют в деле Семенова, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе. Адвокат мужчины Юрий Еланцев пояснял РИА Новости, что дело связано с разработанной автоматической системой безопасности на дорогах. Семенову было предъявлено обвинение в том, что система была обеспечена нелицензионным ПО от IBM, хотя программное обеспечение было закуплено. В рамках этого дела арестован бывший гендиректор ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслав Смирнов. Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.
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96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
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бизнес, москва, ibm
Бизнес, МОСКВА, IBM
05:42 01.04.2025
 
Суд арестовал зарплатную карточку сына экс-замминистра транспорта

Суд арестовал зарплатную карточку сына экс-замминистра транспорта Семенова

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Суд наложил арест на зарплатную карточку сына бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, находящегося в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве из-за разработанной системы безопасности на дорогах, сообщил РИА Новости его адвокат Юрий Еланцев.
"Сын - совершеннолетний, работает, у него зачем-то арестовали зарплатную карточку и 300 тысяч рублей на ней. Нигде, конечно, не было показано, что это какие-то преступные деньги", - рассказал собеседник агентства.
Как ранее сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, хищения на сумму свыше 200 миллионов рублей фигурируют в деле Семенова, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе.
Адвокат мужчины Юрий Еланцев пояснял РИА Новости, что дело связано с разработанной автоматической системой безопасности на дорогах. Семенову было предъявлено обвинение в том, что система была обеспечена нелицензионным ПО от IBM, хотя программное обеспечение было закуплено.
В рамках этого дела арестован бывший гендиректор ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслав Смирнов.
Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.
 
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