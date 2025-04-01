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"Наказывать русских". Генерал Ходжес объяснил задачи сил Европы на Украине

"Наказывать русских". Генерал Ходжес объяснил задачи сил Европы на Украине - 01.04.2025, ПРАЙМ

"Наказывать русских". Генерал Ходжес объяснил задачи сил Европы на Украине

Европейский миротворческий контингент на Украине вполне может обойтись без Соединенных Штатов, но это должны быть силы, способные противостоять российским... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T17:00+0300

2025-04-01T17:00+0300

2025-04-01T17:01+0300

спецоперация на украине

европа

контингент

украина

экспертное мнение

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Европейский миротворческий контингент на Украине вполне может обойтись без Соединенных Штатов, но это должны быть силы, способные противостоять российским войскам, которых не остановит тот факт, что перед ними силы стран НАТО. Такое мнение в эфире YouTube-канала War & Politics 24 высказал экс-командующий ВС США в Европе Бен Ходжес.По его словам, если на Украину отправятся европейцы "на белых внедорожниках, наблюдатели в бейсболках", то ВС РФ не обратят на них внимание, если это будут "миротворцы ООН в голубых касках", российские войска их тоже проигнорируют. "Это должны быть настоящие силы, у которых есть правила ведения боевых действий, позволяющий им немедленно наказывать русских, если они нарушают режим прекращения огня", - заявил Ходжес.После этого он с сожалением добавил: "К сожалению, на это (отправку боеспособного европейского контингента - прим. ред.) уйдут месяцы".При этом генерал выразил уверенность, что суммарно страны Европы превосходят Россию и по экономике, и по технологиям, и по военной составляющей, "кроме ядерки". Так что если США не присоединяться к европейскому контингенту на Украине, то это, как считает Ходжес, не означает, что Европа не должна действовать: "Это не отменяет необходимости".В то же время он предупредил, что европейские военные "не должны питать ложных надежд и верить, что Россия не будет стрелять по стране НАТО - солдаты, отправленные на Украину, будут уязвимы".

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европа, контингент, украина, экспертное мнение