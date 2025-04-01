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"Циан" увеличил годовую чистую прибыль почти в полтора раза
"Циан" увеличил годовую чистую прибыль почти в полтора раза - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Циан" увеличил годовую чистую прибыль почти в полтора раза
Интернет-платформа объявлений о недвижимости "Циан" увеличила чистую прибыль в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 46% - до 2,5 миллиарда рублей,... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T10:08+0300
2025-04-01T10:08+0300
2025-04-01T10:08+0300
экономика
циан
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Интернет-платформа объявлений о недвижимости "Циан" увеличила чистую прибыль в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 46% - до 2,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. В нем указывается, что годовая выручка выросла на 12% - до 13 миллиардов рублей, в том числе выручка основного бизнеса составила 12,3 миллиарда рублей (+13). В сообщении отмечается, что скорректированная EBITDA увеличилась на 15% год к году - до 3,2 миллиарда рублей. Рентабельность по ней выросла на 0,7 процентного пункта - до 24,7%. Среднее количество уникальных пользователей "Циана" в месяц (UMV) выросло в прошлом году на 2% - до 19,6 миллиона человек, добавляется в пресс-релизе. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляции в Россию, зарегистрировавшись под названием МКПАО "Циан технололжи лтд" (МКПАО "Циан") в Калининградской области. Публичный статус компания получила в феврале текущего года.
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циан, бизнес
"Циан" увеличил годовую чистую прибыль почти в полтора раза
"Циан" увеличил годовую чистую прибыль до 2,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Интернет-платформа объявлений о недвижимости "Циан" увеличила чистую прибыль в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 46% - до 2,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
В нем указывается, что годовая выручка выросла на 12% - до 13 миллиардов рублей, в том числе выручка основного бизнеса составила 12,3 миллиарда рублей (+13).
В сообщении отмечается, что скорректированная EBITDA увеличилась на 15% год к году - до 3,2 миллиарда рублей. Рентабельность по ней выросла на 0,7 процентного пункта - до 24,7%.
Среднее количество уникальных пользователей "Циана" в месяц (UMV) выросло в прошлом году на 2% - до 19,6 миллиона человек, добавляется в пресс-релизе.
"Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляции в Россию, зарегистрировавшись под названием МКПАО "Циан технололжи лтд" (МКПАО "Циан") в Калининградской области. Публичный статус компания получила в феврале текущего года.
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