Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Циан" увеличил годовую чистую прибыль почти в полтора раза - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250401/tsian-856273942.html
"Циан" увеличил годовую чистую прибыль почти в полтора раза
"Циан" увеличил годовую чистую прибыль почти в полтора раза - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Циан" увеличил годовую чистую прибыль почти в полтора раза
Интернет-платформа объявлений о недвижимости "Циан" увеличила чистую прибыль в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 46% - до 2,5 миллиарда рублей,... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T10:08+0300
2025-04-01T10:08+0300
экономика
циан
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/77497/14/774971405_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_4272faed591a8bcc196e58b5d39e41a4.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Интернет-платформа объявлений о недвижимости "Циан" увеличила чистую прибыль в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 46% - до 2,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. В нем указывается, что годовая выручка выросла на 12% - до 13 миллиардов рублей, в том числе выручка основного бизнеса составила 12,3 миллиарда рублей (+13). В сообщении отмечается, что скорректированная EBITDA увеличилась на 15% год к году - до 3,2 миллиарда рублей. Рентабельность по ней выросла на 0,7 процентного пункта - до 24,7%. Среднее количество уникальных пользователей "Циана" в месяц (UMV) выросло в прошлом году на 2% - до 19,6 миллиона человек, добавляется в пресс-релизе. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляции в Россию, зарегистрировавшись под названием МКПАО "Циан технололжи лтд" (МКПАО "Циан") в Калининградской области. Публичный статус компания получила в феврале текущего года.
https://1prime.ru/20250317/ipoteka-855848771.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77497/14/774971405_29:0:1362:1000_1920x0_80_0_0_5b6237c39dc551f5dcca5d64a527ddce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
циан, бизнес
Экономика, ЦИАН, Бизнес
10:08 01.04.2025
 
"Циан" увеличил годовую чистую прибыль почти в полтора раза

"Циан" увеличил годовую чистую прибыль до 2,5 миллиарда рублей

© fotolia.com / KurhanПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© fotolia.com / Kurhan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Интернет-платформа объявлений о недвижимости "Циан" увеличила чистую прибыль в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 46% - до 2,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
В нем указывается, что годовая выручка выросла на 12% - до 13 миллиардов рублей, в том числе выручка основного бизнеса составила 12,3 миллиарда рублей (+13).
В сообщении отмечается, что скорректированная EBITDA увеличилась на 15% год к году - до 3,2 миллиарда рублей. Рентабельность по ней выросла на 0,7 процентного пункта - до 24,7%.
Среднее количество уникальных пользователей "Циана" в месяц (UMV) выросло в прошлом году на 2% - до 19,6 миллиона человек, добавляется в пресс-релизе.
"Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляции в Россию, зарегистрировавшись под названием МКПАО "Циан технололжи лтд" (МКПАО "Циан") в Калининградской области. Публичный статус компания получила в феврале текущего года.
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
Семейная ипотека на вторичное жилье охватит 17% россиян, сообщили в "Циан"
17 марта, 12:19
 
ЭкономикаЦИАНБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала