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ВСУ вновь атаковали объекты российской энергетики - 01.04.2025, ПРАЙМ
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ВСУ вновь атаковали объекты российской энергетики
ВСУ вновь атаковали объекты российской энергетики - 01.04.2025, ПРАЙМ
ВСУ вновь атаковали объекты российской энергетики
Киевский режим вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине продолжает в... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:46+0300
2025-04-01T11:46+0300
спецоперация на украине
россия
всу
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Киевский режим вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за прошедшие сутки украинские войска накануне дважды атаковали российские гражданские энергетические объекты, ударам подверглись подстанция в Запорожской области и трансформаторная подстанция в Белгородской области."Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России", - говорится в сообщении.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
11:46 01.04.2025
 
ВСУ вновь атаковали объекты российской энергетики

МО: Киев продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам РФ

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Киевский режим вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, за прошедшие сутки украинские войска накануне дважды атаковали российские гражданские энергетические объекты, ударам подверглись подстанция в Запорожской области и трансформаторная подстанция в Белгородской области.
"Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России", - говорится в сообщении.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯВСУ
 
 
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