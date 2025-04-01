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ВСУ вновь атаковали объекты российской энергетики

ВСУ вновь атаковали объекты российской энергетики - 01.04.2025, ПРАЙМ

ВСУ вновь атаковали объекты российской энергетики

Киевский режим вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине продолжает в... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T11:46+0300

2025-04-01T11:46+0300

2025-04-01T11:46+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Киевский режим вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за прошедшие сутки украинские войска накануне дважды атаковали российские гражданские энергетические объекты, ударам подверглись подстанция в Запорожской области и трансформаторная подстанция в Белгородской области."Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250401/podpole-856272727.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, всу