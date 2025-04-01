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ВСУ вновь атаковали объекты российской энергетики
ВСУ вновь атаковали объекты российской энергетики - 01.04.2025, ПРАЙМ
ВСУ вновь атаковали объекты российской энергетики
Киевский режим вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине продолжает в... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:46+0300
2025-04-01T11:46+0300
2025-04-01T11:46+0300
спецоперация на украине
россия
всу
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Киевский режим вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за прошедшие сутки украинские войска накануне дважды атаковали российские гражданские энергетические объекты, ударам подверглись подстанция в Запорожской области и трансформаторная подстанция в Белгородской области."Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России", - говорится в сообщении.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
ВСУ вновь атаковали объекты российской энергетики
МО: Киев продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам РФ
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Киевский режим вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, за прошедшие сутки украинские войска накануне дважды атаковали российские гражданские энергетические объекты, ударам подверглись подстанция в Запорожской области и трансформаторная подстанция в Белгородской области.
"Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России", - говорится в сообщении.
ВС России нанесли удары по прибывшим на ротацию частям ВСУ