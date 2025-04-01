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"Проще не бывает". На Западе назвали условие окончания конфликта на Украине
"Проще не бывает". На Западе назвали условие окончания конфликта на Украине - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Проще не бывает". На Западе назвали условие окончания конфликта на Украине
Мир на Украине возможен только при условии отстранения главы киевского режима Владимира Зеленского от власти. Таким мнением в социальной сети Х поделился... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T09:04+0300
2025-04-01T09:04+0300
2025-04-01T09:04+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Мир на Украине возможен только при условии отстранения главы киевского режима Владимира Зеленского от власти. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Проще не бывает: сместите президента Зеленского, и вы получите мир. Сохраните его, и война продолжится и в конечном итоге распространится", — сказано в материале.Президентские полномочия Зеленского уже истекли, но президентские выборы в Украине на 2024 год были отменены. Зеленский заявил, что выборы несвоевременны в данный момент.В то же время, президент России Владимир Пути, отметил, что легитимными органами власти на Украине в настоящее время являются парламент и спикер Верховной Рады.
https://1prime.ru/20250331/ukraina-856256496.html
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запад
Спецоперация на Украине, ЗАПАД
"Проще не бывает". На Западе назвали условие окончания конфликта на Украине
Малинен: мир наступит после отстранения Зеленского от власти
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ.
Мир на Украине возможен только при условии отстранения главы киевского режима Владимира Зеленского от власти. Таким мнением в социальной сети Х поделился
профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Проще не бывает: сместите президента Зеленского, и вы получите мир. Сохраните его, и война продолжится и в конечном итоге распространится", — сказано в материале.
Президентские полномочия Зеленского уже истекли, но президентские выборы в Украине на 2024 год были отменены. Зеленский заявил, что выборы несвоевременны в данный момент.
В то же время, президент России Владимир Пути, отметил, что легитимными органами власти на Украине в настоящее время являются парламент и спикер Верховной Рады.
В ЕС хотят определить дату переговоров о прекращении огня на Украине