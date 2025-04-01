https://1prime.ru/20250401/ukraina-856271813.html

"Проще не бывает". На Западе назвали условие окончания конфликта на Украине

"Проще не бывает". На Западе назвали условие окончания конфликта на Украине - 01.04.2025, ПРАЙМ

"Проще не бывает". На Западе назвали условие окончания конфликта на Украине

Мир на Украине возможен только при условии отстранения главы киевского режима Владимира Зеленского от власти. Таким мнением в социальной сети Х поделился... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T09:04+0300

2025-04-01T09:04+0300

2025-04-01T09:04+0300

спецоперация на украине

запад

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Мир на Украине возможен только при условии отстранения главы киевского режима Владимира Зеленского от власти. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Проще не бывает: сместите президента Зеленского, и вы получите мир. Сохраните его, и война продолжится и в конечном итоге распространится", — сказано в материале.Президентские полномочия Зеленского уже истекли, но президентские выборы в Украине на 2024 год были отменены. Зеленский заявил, что выборы несвоевременны в данный момент.В то же время, президент России Владимир Пути, отметил, что легитимными органами власти на Украине в настоящее время являются парламент и спикер Верховной Рады.

https://1prime.ru/20250331/ukraina-856256496.html

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запад