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Источник: укрепление рубля способствовало доступности отдыха в Турции

Источник: укрепление рубля способствовало доступности отдыха в Турции - 01.04.2025, ПРАЙМ

Источник: укрепление рубля способствовало доступности отдыха в Турции

Укрепление рубля способствовало тому, что отдых в Турции стал более доступным для российских туристов, цены остались стабильными, сообщил РИА Новости на... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T07:15+0300

2025-04-01T07:15+0300

2025-04-01T07:15+0300

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АНКАРА, 1 апр – ПРАЙМ. Укрепление рубля способствовало тому, что отдых в Турции стал более доступным для российских туристов, цены остались стабильными, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник на турецком туристическом рынке. Стоимость туров в Турцию на летний сезон для россиян за год практически не изменилась, рост составил не больше 5% за счет того, что турецкие отельеры не поднимали цен, а также укрепился рубль, сообщила ранее РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Курс рубля будет выравниваться в соответствии с макроэкономическим прогнозом правительства РФ, а все бюджетные планы будут обеспечены деньгами вне зависимости от курсовых изменений рубля, заявил ранее министр финансов Антон Силуанов. "Да, АТОР прав, это действительно так. В последние годы стоимость туров в Турцию для россиян оставалась относительно стабильной, и увеличение цен не превышало 5%. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, цены на проживание: турецкие отельеры, возможно, решили сохранить невысокие цены для привлечения туристов, особенно в условиях конкуренции с другими направлениями. Во-вторых, курс рубля: укрепление рубля способствовало тому, что отдых в Турции стал более доступным для российских туристов. Это также повлияло на спрос и стабильность цен. И, наконец, спрос на туризм: Турция традиционно является популярным направлением для отдыха, и поддержание цен на доступном уровне может быть стратегией по привлечению большего количества туристов", - заявил собеседник агентства. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в начале марта заявил, что Анкара ожидает, что Турцию в этом году посетят более 7 миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут в этой стране из Германии. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших Турцию туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.

турция

рф

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, турция, рф, анкара, антон силуанов, атор