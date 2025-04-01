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В Венесуэле заявили, что добыча нефти идет по графику - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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В Венесуэле заявили, что добыча нефти идет по графику
В Венесуэле заявили, что добыча нефти идет по графику - 01.04.2025, ПРАЙМ
В Венесуэле заявили, что добыча нефти идет по графику
Добыча нефти и газа в Венесуэле идет по графику, несмотря на санкции Вашингтона в отношении покупателей венесуэльской нефти - это касается как государственной... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T05:48+0300
2025-04-01T05:48+0300
энергетика
нефть
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МЕХИКО, 1 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти и газа в Венесуэле идет по графику, несмотря на санкции Вашингтона в отношении покупателей венесуэльской нефти - это касается как государственной PDVSA, так и работающих в стране без лицензий США иностранных компаний, заявила вице-президент Дельси Родригес. "В конце марта и в преддверии апреля добыча нефти в Венесуэле вернулась в норму и идет по графику с запланированным увеличением добычи на различных месторождениях. Компания PDVSA поддерживает добычу на своих скважинах собственными силами ... Аналогичным образом, международные компании, работающие в стране без лицензии иностранного правительства, действуют в полном объеме в соответствии с законами Республики", - говорится в заявлении, которое Родригес опубликовала в своем Telegram-канале. Президент США Дональд Трамп 24 марта заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников. По данным СМИ, администрация Трампа также отправила американской нефтедобывающей компании Global Oil Terminals уведомление с требованием завершить все финансовые операции в Венесуэле, похожее уведомление ранее приходило американской нефтегазовой корпорации Chevron. Итальянская нефтегазовая группа Eni сама сообщила об уведомлении от администрации США, что ей больше не будет разрешено получать оплату путем поставок нефти со стороны венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA за производство газа в Венесуэле. Вице-президент Венесуэлы в очередной раз повторила, что транснациональные компании, лицензии которых были отозваны правительством США, могут продолжить участие в производстве в рамках двусторонних соглашений и в соответствии с венесуэльской правовой базой. "PDVSA сохраняет растущую добычу газа для внутренних поставок и фокусируется на экспортных проектах с международными компаниями, а также на своей внутренней системе переработки", - добавила Родригес.
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нефть, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп, pdvsa, chevron, eni
Энергетика, Нефть, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, PDVSA, Chevron, Eni
05:48 01.04.2025
 
В Венесуэле заявили, что добыча нефти идет по графику

Вице-президент Родригес: добыча нефти и газа в Венесуэле идет по графику

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МЕХИКО, 1 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти и газа в Венесуэле идет по графику, несмотря на санкции Вашингтона в отношении покупателей венесуэльской нефти - это касается как государственной PDVSA, так и работающих в стране без лицензий США иностранных компаний, заявила вице-президент Дельси Родригес.
"В конце марта и в преддверии апреля добыча нефти в Венесуэле вернулась в норму и идет по графику с запланированным увеличением добычи на различных месторождениях. Компания PDVSA поддерживает добычу на своих скважинах собственными силами ... Аналогичным образом, международные компании, работающие в стране без лицензии иностранного правительства, действуют в полном объеме в соответствии с законами Республики", - говорится в заявлении, которое Родригес опубликовала в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп 24 марта заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.
По данным СМИ, администрация Трампа также отправила американской нефтедобывающей компании Global Oil Terminals уведомление с требованием завершить все финансовые операции в Венесуэле, похожее уведомление ранее приходило американской нефтегазовой корпорации Chevron. Итальянская нефтегазовая группа Eni сама сообщила об уведомлении от администрации США, что ей больше не будет разрешено получать оплату путем поставок нефти со стороны венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA за производство газа в Венесуэле.
Вице-президент Венесуэлы в очередной раз повторила, что транснациональные компании, лицензии которых были отозваны правительством США, могут продолжить участие в производстве в рамках двусторонних соглашений и в соответствии с венесуэльской правовой базой.
"PDVSA сохраняет растущую добычу газа для внутренних поставок и фокусируется на экспортных проектах с международными компаниями, а также на своей внутренней системе переработки", - добавила Родригес.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьВЕНЕСУЭЛАСШАВАШИНГТОНДональд ТрампPDVSAChevronEni
 
 
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