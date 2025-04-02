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ВСУ дважды за сутки атаковали энергетическую инфраструктуру России
ВСУ дважды за сутки атаковали энергетическую инфраструктуру России - 02.04.2025, ПРАЙМ
ВСУ дважды за сутки атаковали энергетическую инфраструктуру России
ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, оба объекта находятся в Курской области, в результате около 1,5 тысяч... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T12:21+0300
2025-04-02T12:21+0300
2025-04-02T12:23+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, оба объекта находятся в Курской области, в результате около 1,5 тысяч потребителей остались без электроснабжения, сообщили в Минобороны РФ. "За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что первая атака была предпринята 2 апреля в 02.11 мск в Курской области. Из-за украинского беспилотника, атаковавшего 110-киловольтную подстанцию в районе населённого пункта Клюква филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго", произошло отключение трансформатора с прекращением электроснабжения более 1,2 тысячи бытовых потребителей в Курском районе. "Кроме того, в 03.14 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго" произошел обрыв провода в пролетах опор высоковольтной линии 6 кВ с прекращением электроснабжения более 300 бытовых потребителей в Курском районе", - добавили в МО РФ. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ планомерно наносят удары беспилотниками и артиллерией по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на заявления различных представителей киевского режима, начиная с Владимира Зеленского, о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
ВСУ дважды за сутки атаковали энергетическую инфраструктуру России
МО: ВСУ дважды атаковали беспилотниками энергетическую инфраструктуру России
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, оба объекта находятся в Курской области, в результате около 1,5 тысяч потребителей остались без электроснабжения, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первая атака была предпринята 2 апреля в 02.11 мск в Курской области. Из-за украинского беспилотника, атаковавшего 110-киловольтную подстанцию в районе населённого пункта Клюква филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго", произошло отключение трансформатора с прекращением электроснабжения более 1,2 тысячи бытовых потребителей в Курском районе.
"Кроме того, в 03.14 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго" произошел обрыв провода в пролетах опор высоковольтной линии 6 кВ с прекращением электроснабжения более 300 бытовых потребителей в Курском районе", - добавили в МО РФ.
В ведомстве подчеркнули, что ВСУ планомерно наносят удары беспилотниками и артиллерией по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на заявления различных представителей киевского режима, начиная с Владимира Зеленского, о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России.
Киевский режим наносит удары по объектам энергетики в Брянской области