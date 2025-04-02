https://1prime.ru/20250402/avto-856287853.html

Назван автомобиль, лидирующий среди новых китайских авто

Назван автомобиль, лидирующий среди новых китайских авто - 02.04.2025, ПРАЙМ

Назван автомобиль, лидирующий среди новых китайских авто

Сервис Авто.ру Бизнес проанализировал данные о новых и подержанных китайских автомобилях в декабре 2024 года – феврале 2025 года. Эксперты сравнили динамику цен | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T08:00+0300

2025-04-02T08:00+0300

2025-04-02T08:00+0300

эксклюзив

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:110:3263:1945_1920x0_80_0_0_1d4caf82bd8e1dc15727807fb6216c96.jpg

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сервис Авто.ру Бизнес проанализировал данные о новых и подержанных китайских автомобилях в декабре 2024 года – феврале 2025 года. Эксперты сравнили динамику цен на топ-5 новых и подержанных моделей, а также выяснили, какие модели потеряли в цене меньше всего за год.Продажи новых китайских автомобилей прошедшей зимойСреди новых автомобилей китайского производства самым популярным автомобилем зимой 2024–2025 гг. стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. Количество зарегистрированных автомобилей* в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года достигло отметки в 12 445 экземпляров. Средняя стоимость модели, по данным Авто.ру Бизнес, практически не изменилась по сравнению с прошлой зимой и составила 4 миллиона рублей.Второй в рейтинге стала модель Haval Jolion – за зиму их зарегистрировано 12 445 штук. Средняя стоимость компактного китайского кроссовера составила 2,6 миллиона рублей, что на 9% больше, чем в феврале 2024 года.Третью строчку в списке занял субкомпактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro. К концу зимы был поставлен на учет 9 501 такой автомобиль. Купить модель в феврале можно было в среднем за 2,2 миллиона рублей. В прошлом году такая машина обошлась бы потенциальным покупателям на 9% дешевле.Замыкают топ-5 новых китайских моделей, которые активнее всего вставали на учет, Haval M6 и Geely Monjaro (7 270 и 7 259 регистраций соответственно). Приобрести семейный кроссовер Haval M6 в конце этой зимы можно было в среднем за 2,3 миллиона рублей (+5% год к году), а Geely Monjaro за 4,9 миллиона рублей (+4%).Самые популярные подержанные китайские автомобилиСреди китайских автомобилей с пробегом с самым большим количеством регистраций* за эту зиму лидирует Chery Tiggo (T11). По данным Авто.ру Бизнес, в феврале 2025 года ее можно было приобрести за 468 тысяч рублей. Это на 7,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте – Geely Coolray (-3,7%; 1,9 миллиона рублей). Далее идет Haval F7 (-10,4%, 1,9 миллиона рублей). Замыкают первую пятерку Haval Jolion (-8,9%; 1,9 миллиона рублей) и Lifan Solano (-19,6%; 370 тысяч рублей).За прошедшую зиму среди подержанных китайских автомобилей меньше всего потеряли в цене модели Geely — средняя цена по каждой уменьшилась на 1%: Geely Tugella (3 121 881 рублей), Geely Emgrand EC7 (474 397 рублей) и Geely Monjaro (3 626 155 рублей).Сильнее других подешевел Lifan Solano – на 20%. По итогам зимы его средняя стоимость составила 369 900 рублей. За ним следуют Chery Tiggo 4 Pro (-15%, 1 628 071 рубль) и Chery Tiggo 4 (-13%, 1 431 285 рублей).

https://1prime.ru/20250401/avto-856284587.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авто