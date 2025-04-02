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Роскомнадзор рассказал о самой долгой DDoS-атаке на Россию
Роскомнадзор рассказал о самой долгой DDoS-атаке на Россию - 02.04.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор рассказал о самой долгой DDoS-атаке на Россию
Самая долгая DDoS-атака в марте на инфраструктуру России длилась 141 час 12 минут, сообщил Роскомнадзор. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T18:29+0300
2025-04-02T18:29+0300
2025-04-02T18:30+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Самая долгая DDoS-атака в марте на инфраструктуру России длилась 141 час 12 минут, сообщил Роскомнадзор. "Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 141 час 12 минут", - говорится в сообщении. Отмечается, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 988,64 Гбит/с, 359,33 миллиона пакетов в секунду (п/с). Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Тайваня, Нидерландов, Великобритании и Германии. Также сообщается, что в марте специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 7724 фишинговых ресурса и 62 сайта, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, и отразили 1152 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, операторов связи, предприятий онлайн-торговли, средств массовой информации, финансового, топливно-энергетического и транспортного секторов. Кроме того, выявлено и устранено 663 нарушения маршрутизации трафика со стороны 264 организаций.
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россия, роскомнадзор, ddos-атака
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Роскомнадзор, DDos-атака
Роскомнадзор рассказал о самой долгой DDoS-атаке на Россию
РКН: в марте самая долгая DDoS-атака на инфраструктуру РФ длилась более 141 часа
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Самая долгая DDoS-атака в марте на инфраструктуру России длилась 141 час 12 минут, сообщил Роскомнадзор.
"Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 141 час 12 минут", - говорится в сообщении.
Отмечается, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 988,64 Гбит/с, 359,33 миллиона пакетов в секунду (п/с). Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Тайваня, Нидерландов, Великобритании и Германии.
Также сообщается, что в марте специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 7724 фишинговых ресурса и 62 сайта, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, и отразили 1152 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, операторов связи, предприятий онлайн-торговли, средств массовой информации, финансового, топливно-энергетического и транспортного секторов.
РЖД после DDoS-атаки восстановили работу сайта
Кроме того, выявлено и устранено 663 нарушения маршрутизации трафика со стороны 264 организаций.