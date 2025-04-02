https://1prime.ru/20250402/ddos-ataka-856325215.html

Роскомнадзор рассказал о самой долгой DDoS-атаке на Россию

Роскомнадзор рассказал о самой долгой DDoS-атаке на Россию - 02.04.2025, ПРАЙМ

Роскомнадзор рассказал о самой долгой DDoS-атаке на Россию

Самая долгая DDoS-атака в марте на инфраструктуру России длилась 141 час 12 минут, сообщил Роскомнадзор. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T18:29+0300

2025-04-02T18:29+0300

2025-04-02T18:30+0300

спецоперация на украине

россия

роскомнадзор

ddos-атака

https://cdnn.1prime.ru/img/82761/78/827617854_0:246:2762:1800_1920x0_80_0_0_05017a0f4fc11c51b65d17137121f068.jpg

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Самая долгая DDoS-атака в марте на инфраструктуру России длилась 141 час 12 минут, сообщил Роскомнадзор. "Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 141 час 12 минут", - говорится в сообщении. Отмечается, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 988,64 Гбит/с, 359,33 миллиона пакетов в секунду (п/с). Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Тайваня, Нидерландов, Великобритании и Германии. Также сообщается, что в марте специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 7724 фишинговых ресурса и 62 сайта, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, и отразили 1152 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, операторов связи, предприятий онлайн-торговли, средств массовой информации, финансового, топливно-энергетического и транспортного секторов. Кроме того, выявлено и устранено 663 нарушения маршрутизации трафика со стороны 264 организаций.

https://1prime.ru/20250401/sayt-856286598.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскомнадзор, ddos-атака