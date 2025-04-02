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ФССП подсчитала объем ущерба от преступлений в 2024 году

ФССП подсчитала объем ущерба от преступлений в 2024 году - 02.04.2025, ПРАЙМ

ФССП подсчитала объем ущерба от преступлений в 2024 году

ФССП РФ взыскала в 2024 году 38,5 миллиардов рублей ущерба от преступлений, стоимость арестованного имущества, переданного на реализацию, превысила 200... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T11:48+0300

2025-04-02T11:48+0300

2025-04-02T11:48+0300

мошенничество

россия

фссп

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. ФССП РФ взыскала в 2024 году 38,5 миллиардов рублей ущерба от преступлений, стоимость арестованного имущества, переданного на реализацию, превысила 200 миллиардов рублей, сообщил в Совете Федерации директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "В пользу физических лиц взыскано порядка 210 миллиардов рублей. В (пользу - ред.) юридических лиц взыскано 607 миллиардов рублей. За прошедший год взыскано 38,5 миллиардов рублей ущерба от преступлений... Стоимость арестованного имущества, переданного на реализацию, превысила 200 миллиардов рублей", - рассказал Аристов в Совете Федерации.

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россия, фссп