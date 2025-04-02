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В Иране заявили, что не стремятся к ядерному оружию

В Иране заявили, что не стремятся к ядерному оружию - 02.04.2025, ПРАЙМ

В Иране заявили, что не стремятся к ядерному оружию

Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием и не собирается его получить в будущем, всем должно быть очевидно, что "военного пути" или "военной... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T02:05+0300

2025-04-02T02:05+0300

2025-04-02T02:05+0300

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ТЕГЕРАН, 2 апр - ПРАЙМ. Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием и не собирается его получить в будущем, всем должно быть очевидно, что "военного пути" или "военной альтернативы" для решения иранской ядерной программы нет, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. "Иран вновь заявляет, что никогда и ни при каких обстоятельствах не будет стремиться к поиску, производству или приобретению ядерного оружия. Спустя десять лет после подписания СВПД и семь лет после одностороннего выхода США из него нет ни малейших доказательств того, что Иран нарушил свои обязательства по СВПД. Это признала даже директор нацразведки Тулси Габбард", - написал Аракчи на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Он отметил, что дипломатический путь взаимодействия Ирана с западными странами по его вопросу ядерной программы доказал свою эффективность в прошлом и может оставаться эффективным по сей день. "Однако всем следует ясно дать понять, что не существует такого понятия, как "военная альтернатива", не говоря уже о "военного пути". Катастрофические провалы на Ближнем Востоке, которые обошлись предыдущим администрациям США более чем в 7 триллионов долларов, говорят сами за себя", - добавил иранский дипломат. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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иран, сша, тегеран, дональд трамп, али хаменеи, тулси габбард, мид, twitter