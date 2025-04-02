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Источник рассказал о последствиях санкций США против российских судов
Источник рассказал о последствиях санкций США против российских судов - 02.04.2025, ПРАЙМ
Источник рассказал о последствиях санкций США против российских судов
Введение США "агрессивных санкций" против судов, перевозящих российскую нефть, может способствовать росту цен на "черное золото" и увеличить транспортные... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T07:16+0300
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2025-04-02T07:16+0300
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АНКАРА, 2 апр – ПРАЙМ. Введение США "агрессивных санкций" против судов, перевозящих российскую нефть, может способствовать росту цен на "черное золото" и увеличить транспортные расходы, заявил РИА Новости источник на энергетическом рынке Турции.
Как ранее утверждал журналист Fox News Джэки Хейнрич, ссылаясь на источник, США рассматривают возможность введения "агрессивных санкций" против судов, перевозящих российскую нефть. Как утверждал журналист, в Вашингтоне оценивают эффективность действующих антироссийских санкций на "уровне три из 10". Уточняется, что среди новых возможных мер может оказаться попытка США запретить проход по Балтийскому морю судов, которые перевозят российскую нефть.
"Ограничение на транспортировку российской нефти может привести к снижению предложения на мировом рынке, что в свою очередь приведет к росту цен на нефть. Судовладельцы могут изменить маршруты и способы доставки нефти, чтобы избежать санкций. Это может увеличить транспортные расходы и время доставки. Введение санкций также создают риск развития нелегальной торговли нефтью, что может затруднить мониторинг и контроль за поставками", - заявил собеседник агентства.
По его словам, Россия может предпринять ответные шаги, включая ограничения на поставки нефти в страны, поддерживающие санкции, что также окажет влияние на рынок.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Нефть, Энергетика, Экономика, ЗАПАД, США, РФ, Владимир Путин, Fox News
Источник рассказал о последствиях санкций США против российских судов
Источник: санкции США против российских судов могут привести к росту цен на нефть
АНКАРА, 2 апр – ПРАЙМ. Введение США "агрессивных санкций" против судов, перевозящих российскую нефть, может способствовать росту цен на "черное золото" и увеличить транспортные расходы, заявил РИА Новости источник на энергетическом рынке Турции.
Как ранее утверждал журналист Fox News Джэки Хейнрич, ссылаясь на источник, США рассматривают возможность введения "агрессивных санкций" против судов, перевозящих российскую нефть. Как утверждал журналист, в Вашингтоне оценивают эффективность действующих антироссийских санкций на "уровне три из 10". Уточняется, что среди новых возможных мер может оказаться попытка США запретить проход по Балтийскому морю судов, которые перевозят российскую нефть.
"Ограничение на транспортировку российской нефти может привести к снижению предложения на мировом рынке, что в свою очередь приведет к росту цен на нефть. Судовладельцы могут изменить маршруты и способы доставки нефти, чтобы избежать санкций. Это может увеличить транспортные расходы и время доставки. Введение санкций также создают риск развития нелегальной торговли нефтью, что может затруднить мониторинг и контроль за поставками", - заявил собеседник агентства.
По его словам, Россия может предпринять ответные шаги, включая ограничения на поставки нефти в страны, поддерживающие санкции, что также окажет влияние на рынок.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.