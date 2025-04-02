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Нефть дешевеет перед выходом статистики в США - 02.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Нефть дешевеет перед выходом статистики в США
Нефть дешевеет перед выходом статистики в США - 02.04.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет перед выходом статистики в США
Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются в ожидании статистики по запасам этого сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T14:38+0300
2025-04-02T14:39+0300
экономика
торги
нефть
цены
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются в ожидании статистики по запасам этого сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.26 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,34%, до 74,24 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 71 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует данные по запасам нефти в стране. Аналитики предполагают, что за неделю по 28 марта коммерческие запасы этого вида сырья в Штатах сократились на 0,4 миллиона баррелей после снижения на 3,3 миллиона баррелей неделей ранее. При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю, напротив, подскочили на 6 миллионов баррелей. Трейдеры также продолжают оценивать экономические перспективы. В среду, 2 апреля, ожидается объявление президентом США Дональдом Трампом ряда импортных пошлин. "Это (ожидаемое – ред.) объявление усилило опасения по поводу их влияния на экономику США и мировую торговлю. Хотя вряд ли будет представлена подробная информация о целевых товарах, общее объявление должно прояснить, какие сегменты будут затронуты, считают члены группы", - приводит газета Wall Street Journal мнение двух аналитиков Sucden Financial.
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торги, нефть, цены
Экономика, Торги, Нефть, цены
14:38 02.04.2025 (обновлено: 14:39 02.04.2025)
 
Нефть дешевеет перед выходом статистики в США

Данные торгов: цены на нефть снижается перед статистикой о запасах в США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются в ожидании статистики по запасам этого сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.26 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,34%, до 74,24 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 71 доллара.
Позднее в среду минэнерго США опубликует данные по запасам нефти в стране. Аналитики предполагают, что за неделю по 28 марта коммерческие запасы этого вида сырья в Штатах сократились на 0,4 миллиона баррелей после снижения на 3,3 миллиона баррелей неделей ранее.
При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю, напротив, подскочили на 6 миллионов баррелей.
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Трейдеры также продолжают оценивать экономические перспективы. В среду, 2 апреля, ожидается объявление президентом США Дональдом Трампом ряда импортных пошлин.
"Это (ожидаемое – ред.) объявление усилило опасения по поводу их влияния на экономику США и мировую торговлю. Хотя вряд ли будет представлена подробная информация о целевых товарах, общее объявление должно прояснить, какие сегменты будут затронуты, считают члены группы", - приводит газета Wall Street Journal мнение двух аналитиков Sucden Financial.
 
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