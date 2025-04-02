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Нефть дешевеет перед выходом статистики в США

Нефть дешевеет перед выходом статистики в США - 02.04.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет перед выходом статистики в США

Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются в ожидании статистики по запасам этого сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T14:38+0300

2025-04-02T14:38+0300

2025-04-02T14:39+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются в ожидании статистики по запасам этого сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.26 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,34%, до 74,24 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 71 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует данные по запасам нефти в стране. Аналитики предполагают, что за неделю по 28 марта коммерческие запасы этого вида сырья в Штатах сократились на 0,4 миллиона баррелей после снижения на 3,3 миллиона баррелей неделей ранее. При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю, напротив, подскочили на 6 миллионов баррелей. Трейдеры также продолжают оценивать экономические перспективы. В среду, 2 апреля, ожидается объявление президентом США Дональдом Трампом ряда импортных пошлин. "Это (ожидаемое – ред.) объявление усилило опасения по поводу их влияния на экономику США и мировую торговлю. Хотя вряд ли будет представлена подробная информация о целевых товарах, общее объявление должно прояснить, какие сегменты будут затронуты, считают члены группы", - приводит газета Wall Street Journal мнение двух аналитиков Sucden Financial.

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торги, нефть, цены