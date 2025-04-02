https://1prime.ru/20250402/neft-856319705.html

ЦБ увидел рост рисков снижения уровня цен на нефть по марке Urals

ЦБ увидел рост рисков снижения уровня цен на нефть по марке Urals - 02.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ увидел рост рисков снижения уровня цен на нефть по марке Urals

Риски того, что в ближайшие годы цены на нефть будут ниже 60-65 долларов по марке Urals, возросли, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T16:09+0300

2025-04-02T16:09+0300

2025-04-02T16:09+0300

банк россии

нефть

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Риски того, что в ближайшие годы цены на нефть будут ниже 60-65 долларов по марке Urals, возросли, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Участники отметили, что повышение импортных пошлин в США и ответные меры других стран увеличили риски замедления роста мировой экономики и ускорения инфляции. Ожидания более низкого мирового спроса уже сейчас оказывают давление на цены на товарно-сырьевых рынках. Риски того, что в ближайшие годы цены на нефть будут ниже, чем предполагает февральский базовый прогноз, несколько выросли", - говорится в резюме. Как указывалось среднесрочном прогнозе регулятора в феврале, Банк России прогнозирует среднюю стоимость российской нефти Urals для налогообложения в текущем году на уровне 65 долларов за баррель. В 2026 и 2027 годах ожидается 60 долларов за баррель.

https://1prime.ru/20250402/neft-856316322.html

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нефть