Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ увидел рост рисков снижения уровня цен на нефть по марке Urals - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250402/neft-856319705.html
ЦБ увидел рост рисков снижения уровня цен на нефть по марке Urals
ЦБ увидел рост рисков снижения уровня цен на нефть по марке Urals - 02.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ увидел рост рисков снижения уровня цен на нефть по марке Urals
Риски того, что в ближайшие годы цены на нефть будут ниже 60-65 долларов по марке Urals, возросли, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T16:09+0300
2025-04-02T16:09+0300
банк россии
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Риски того, что в ближайшие годы цены на нефть будут ниже 60-65 долларов по марке Urals, возросли, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Участники отметили, что повышение импортных пошлин в США и ответные меры других стран увеличили риски замедления роста мировой экономики и ускорения инфляции. Ожидания более низкого мирового спроса уже сейчас оказывают давление на цены на товарно-сырьевых рынках. Риски того, что в ближайшие годы цены на нефть будут ниже, чем предполагает февральский базовый прогноз, несколько выросли", - говорится в резюме. Как указывалось среднесрочном прогнозе регулятора в феврале, Банк России прогнозирует среднюю стоимость российской нефти Urals для налогообложения в текущем году на уровне 65 долларов за баррель. В 2026 и 2027 годах ожидается 60 долларов за баррель.
https://1prime.ru/20250402/neft-856316322.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09710dcf9bec308a35a88bd33a78737a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть
Банк России, Нефть
16:09 02.04.2025
 
ЦБ увидел рост рисков снижения уровня цен на нефть по марке Urals

ЦБ: риски уровня цен на нефть ниже $60-65 по Urals в ближайшие годы возросли

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Риски того, что в ближайшие годы цены на нефть будут ниже 60-65 долларов по марке Urals, возросли, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Участники отметили, что повышение импортных пошлин в США и ответные меры других стран увеличили риски замедления роста мировой экономики и ускорения инфляции. Ожидания более низкого мирового спроса уже сейчас оказывают давление на цены на товарно-сырьевых рынках. Риски того, что в ближайшие годы цены на нефть будут ниже, чем предполагает февральский базовый прогноз, несколько выросли", - говорится в резюме.
Как указывалось среднесрочном прогнозе регулятора в феврале, Банк России прогнозирует среднюю стоимость российской нефти Urals для налогообложения в текущем году на уровне 65 долларов за баррель. В 2026 и 2027 годах ожидается 60 долларов за баррель.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
Нефть дешевеет перед выходом статистики в США
14:38
 
Банк РоссииНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала