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ЦБ увидел рост рисков снижения уровня цен на нефть по марке Urals
ЦБ увидел рост рисков снижения уровня цен на нефть по марке Urals - 02.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ увидел рост рисков снижения уровня цен на нефть по марке Urals
Риски того, что в ближайшие годы цены на нефть будут ниже 60-65 долларов по марке Urals, возросли, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T16:09+0300
2025-04-02T16:09+0300
2025-04-02T16:09+0300
банк россии
нефть
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Риски того, что в ближайшие годы цены на нефть будут ниже 60-65 долларов по марке Urals, возросли, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Участники отметили, что повышение импортных пошлин в США и ответные меры других стран увеличили риски замедления роста мировой экономики и ускорения инфляции. Ожидания более низкого мирового спроса уже сейчас оказывают давление на цены на товарно-сырьевых рынках. Риски того, что в ближайшие годы цены на нефть будут ниже, чем предполагает февральский базовый прогноз, несколько выросли", - говорится в резюме. Как указывалось среднесрочном прогнозе регулятора в феврале, Банк России прогнозирует среднюю стоимость российской нефти Urals для налогообложения в текущем году на уровне 65 долларов за баррель. В 2026 и 2027 годах ожидается 60 долларов за баррель.
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нефть
ЦБ увидел рост рисков снижения уровня цен на нефть по марке Urals
ЦБ: риски уровня цен на нефть ниже $60-65 по Urals в ближайшие годы возросли
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Риски того, что в ближайшие годы цены на нефть будут ниже 60-65 долларов по марке Urals, возросли, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Участники отметили, что повышение импортных пошлин в США и ответные меры других стран увеличили риски замедления роста мировой экономики и ускорения инфляции. Ожидания более низкого мирового спроса уже сейчас оказывают давление на цены на товарно-сырьевых рынках. Риски того, что в ближайшие годы цены на нефть будут ниже, чем предполагает февральский базовый прогноз, несколько выросли", - говорится в резюме.
Как указывалось среднесрочном прогнозе регулятора в феврале, Банк России прогнозирует среднюю стоимость российской нефти Urals для налогообложения в текущем году на уровне 65 долларов за баррель. В 2026 и 2027 годах ожидается 60 долларов за баррель.
Нефть дешевеет перед выходом статистики в США