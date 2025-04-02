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Эксперт пояснил, кому в 2026 году повысят пенсию дважды

Эксперт пояснил, кому в 2026 году повысят пенсию дважды - 02.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт пояснил, кому в 2026 году повысят пенсию дважды

В 2026 году планируют ввести двухэтапную индексацию страховых пенсий. Кого это коснется, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T03:03+0300

2025-04-02T03:03+0300

2025-04-02T03:03+0300

индексация пенсий

пенсии

пенсионеры

вадим виноградов

социальный фонд

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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. В 2026 году планируют ввести двухэтапную индексацию страховых пенсий. Кого это коснется, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов."Первую индексацию проведут в феврале следующего года, исходя из уровня инфляции прошлого года. Вторую индексацию, запланированную на апрель, будут осуществлять с учетом поступлений в Социальный фонд", - рассказал он.Эти поступления будут зависеть от экономической обстановки, уровня занятости и прочих факторов. Прогнозируется, что инфляция в 2026 году составит около 4–5%, а доходы Социального фонда могут вырасти на 2–3%."Двухэтапная индексация пенсий станет важным шагом в развитии пенсионной системы и позволит проявиться принципу солидарности поколений, при которой рост экономики и заработных план работающих граждан приводит к увеличению пенсий пожилым", добавил эксперт.Помимо этого, с 2026 года СФР сможет назначать и выплачивать региональные доплаты к пенсиям. Это упростит процесс получения дополнительной поддержки.Для получения страховой пенсии по старости в России необходимо соответствовать ряду критериев: достичь установленного пенсионного возраста, иметь минимальный трудовой стаж и накопленные пенсионные баллы (ИПК). В 2025 году требуется минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.Ежегодное увеличение размеров страховых пенсий является стандартной практикой. В текущем году было два этапа индексации: первый раз с 1 января на 7,3%, второй раз, с учетом инфляции 2024 года, еще дополнительно, до реального уровня - 9,5%. Средняя величина страховой пенсии по старости составила 24,9 тысяч рублей.Индексация социальных пенсий, предназначенных для лиц без необходимого трудового стажа, инвалидов и потерявших кормильцев, предусмотрена с 1 апреля 2025 года в размере 14,5%, заключил профессор Виноградов.

https://1prime.ru/20250331/pensii-856193614.html

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индексация пенсий, пенсии, пенсионеры, вадим виноградов, социальный фонд