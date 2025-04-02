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День единения народов России и Белоруссии

День единения народов России и Белоруссии - 02.04.2025, ПРАЙМ

День единения народов России и Белоруссии

День единения народов России и Белоруссии отмечается в среду. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T01:11+0300

2025-04-02T01:11+0300

2025-04-02T01:11+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. День единения народов России и Белоруссии отмечается в среду. Ниже приводится справочная информация. Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран. Ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов. Следующим важным этапом в развитии союзных отношений двух государств стало подписание 25 декабря 1998 года Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России, Договора о равных правах граждан, Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования и протокола к нему. В этих документах президенты двух стран твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств-участников союза. Одновременно были определены основные направления интеграционной работы в экономической и социальной сферах. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства и Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства. За прошедшее время союзный проект доказал свою востребованность и жизнеспособность. Сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 250 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют в рамках Союзного государства по широкому кругу направлений, в том числе по вопросам равных прав граждан двух стран в области социального обеспечения, доступа к образованию и медицинской помощи. Активно развивается взаимовыгодное сотрудничество во внешнеполитической, торгово-экономической, оборонной, военно-технической, миграционной, межпарламентской, межрегиональной, культурно-гуманитарной и других сферах. Ежегодно за счет бюджета Союзного государства (бюджет на 2025 год по доходам определен в сумме 7,328 миллиарда рублей) реализуются различные совместные программы и проекты в области безопасности, медицины, научно-технических исследований и в других сферах. Ускорению интеграционных процессов практически во всех сферах способствовало утверждение высшим государственным советом Союзного государства 4 ноября 2021 года "Основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", включающих 28 программ отраслевой направленности. В рамках их выполнения в значительной мере унифицировано законодательство двух стран в различных сферах хозяйствования, заложена основа для проведения единой макроэкономической, денежно-кредитной, налоговой и таможенной политики, а также формирования общих рынков и социально-экономического пространства. На заседании совета министров Союзного государства 29 ноября 2023 года в Москве были одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы". Документ состоит из 11 разделов, включающих в себя вопросы макроэкономической политики, деятельности в сфере статистики общего финансового рынка, согласованной налоговой политики и сотрудничества в таможенной сфере, единых промышленной и аграрной политики, функционирования объединенных энергетических рынков и эксплуатации объектов атомной энергии, объединенной транспортной системы, построения единого информационного пространства, а также взаимодействия в культурно-гуманитарной, научно-технической и социальной сферах. Документ был утвержден президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на заседании высшего госсовета СГ 29 января 2024 года. Интенсивный характер носит политический диалог между президентами и председателями правительств России и Белоруссии. Поддерживаются регулярные контакты глав палат парламентов, вице-премьеров, секретарей советов безопасности и руководителей профильных ведомств. Системный характер имеет внешнеполитическое взаимодействие между Россией и Белоруссией. С 2001 года действует военная доктрина Союзного государства, обновленная редакция которой утверждена 4 ноября 2021 года высшим госсоветом Союзного государства с учетом значительных изменений военно-политической обстановки в Восточной Европе и существенного прогресса России и Белоруссии в обеспечении коллективной безопасности, в том числе в рамках функционирования совместной региональной группировки войск (сил). В октябре 2022 года было принято решение о развертывании ее контингента на территории Белоруссии на фоне угроз, исходящих со стороны Украины и от военных контингентов НАТО, размещенных в сопредельных странах. Скоординированным ответом на эскалацию угроз со стороны стран НАТО, продолжающих стягивать существенные боевые силы к западным границам Союзного государства, стало решение Путина и Лукашенко о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия, кардинально меняющее военно-политический ландшафт в регионе. Принципиальное значение в плане соблюдения существующих международных нераспространенческих ограничений имеет тот факт, что контроль над использованием сохраняется за Россией. 6 декабря 2024 года был подписан Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии. В условиях развязанной коллективным Западом санкционной войны Россия и Белоруссия предпринимают совместные шаги, направленные на противодействие односторонним рестрикциям и укрепление финансового, экономического и технологического суверенитета Союзного государства, развивают промышленную кооперацию, успешно реализуют программы по импортозамещению, в том числе за счет запуска совместных инвестиционных проектов. Важной составляющей российско-белорусских отношений является межрегиональное сотрудничество, которое способствует развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между нашими странами. С Белоруссией активно взаимодействуют около 80 субъектов Российской Федерации. Весомый вклад в расширение потенциала межрегионального взаимодействия вносят ежегодные форумы регионов, проводимые с 2014 года попеременно в России и Белоруссии под председательством глав верхних палат парламентов. Россия является главным инвестором в белорусскую экономику и ведущим торговым партнером Белоруссии. По итогам 2024 года товарооборот России и Белоруссии составил рекордные 57,6 миллиарда долларов. На долю России в 2024 году пришлось более 60% процентов стоимостного объема внешней торговли товарами Белоруссии, почти 55% – экспорта, более 65% – импорта. Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии, в 2020 году они превысили четыре миллиарда долларов. В республике работают около 2,4 тысячи компаний с российским участием. Последовательно развиваются культурные и гуманитарные связи, в том числе за счет прямых контактов между учреждениями образования, науки, культуры, спорта, общественными организациями двух стран, а также в рамках межведомственных и межрегиональных программ сотрудничества. Традиционно большое значение придается сохранению исторической памяти и популяризации общей истории среди жителей России и Белоруссии. День единения народов России и Белоруссии в последние годы широко не отмечается, но в столицах обоих государств проводятся торжественные мероприятия. Среди них – различные конференции, в которых принимают участие представители интеграционных органов, законодательной и исполнительной власти, творческой и научной интеллигенции, молодежи; праздничные концерты, в которых выступают ведущие исполнители и коллективы из двух стран, и другие культурные мероприятия.

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