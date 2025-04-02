https://1prime.ru/20250402/rostransnadzor-856304869.html

Ространснадзор приостановил работу одного из нефтеналивных причалов НМТП

Ространснадзор приостановил работу одного из нефтеналивных причалов НМТП - 02.04.2025, ПРАЙМ

Ространснадзор приостановил работу одного из нефтеналивных причалов НМТП

Ространснадзор по итогам проверки приостановил на 90 дней работу одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта (НМТП), входящего в... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T09:51+0300

2025-04-02T09:51+0300

2025-04-02T09:51+0300

энергетика

нефть

ространснадзор

нмтп

транснефть

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Ространснадзор по итогам проверки приостановил на 90 дней работу одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта (НМТП), входящего в группу "Транснефть", устранить все выявленные нарушения предписано в срок до 30 июня 2025 года, сообщила "Транснефть". "По итогам проверки, организованной Ространснадзором согласно поручению правительства РФ, на 90 дней приостановлена работа 8 нефтеналивного причала ПАО "НМТП", - говорится в сообщении. Подобные проверки, как уточняется, сейчас внепланово осуществляются в морских портах Новороссийска, Тамани, Туапсе и других черноморских городов. Они проводятся в связи с ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года и ставят целью обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами, отмечают в компании. "В отношении ПАО "НМТП", входящего в группу "Транснефть", с 27 по 31 марта 2025 года на основании поручения заместителя председателя Правительства Виталия Савельева Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проведена внеплановая выездная проверка. По ее результатам выявлен ряд нарушений норм технического регламента о безопасности объектов морского транспорта", - говорится в сообщении. На основании Кодекса об административных правонарушениях РФ, уполномоченными органами будет рассмотрен вопрос о привлечении ПАО "НМТП" к ответственности. В отношении восьмого нефтеналивного причала введен временный запрет деятельности. "ПАО "НМТП" предписано в срок до 30 июня 2025 г. устранить все выявленные нарушения", - добавили в компании.

https://1prime.ru/20250401/sanktsii-856298031.html

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нефть, ространснадзор, нмтп, транснефть