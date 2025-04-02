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СМИ узнали новые подробности проекта сделки Украины и США по ресурсам - 02.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали новые подробности проекта сделки Украины и США по ресурсам
СМИ узнали новые подробности проекта сделки Украины и США по ресурсам - 02.04.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали новые подробности проекта сделки Украины и США по ресурсам
Новый проект соглашения об украинских ископаемых, предложенный США, предполагает, что ресурсы будут добываться в том числе в Черном море, Крыму и Донбассе,... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T16:33+0300
2025-04-02T16:33+0300
политика
нефть
сша
крым
украина
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Новый проект соглашения об украинских ископаемых, предложенный США, предполагает, что ресурсы будут добываться в том числе в Черном море, Крыму и Донбассе, сообщает газета Point со ссылкой на документ. Ранее депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь. "В документе... датированном 23 марта и разделенном на 18 глав... подробно описываются... условия распределения доходов от добычи полезных ископаемых, в том числе углеводородов в Черном море, Крыму и Донбассе", - говорится в сообщении. Отмечается, что этот проект сделки больше напоминает "договор купли-продажи", нежели межправительственное соглашение. Он, добавляет Point, представляется намного более кабальным и недоработанным, чем его описывают осведомленные украинские депутаты. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом. Он подчеркнул, что в новых регионах РФ были проведены референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее в понедельник заступился за Уиткоффа, заявив, что тот выполняет "невероятную работу". Он также упрекнул тех, кто критикуют Уиткоффа, заявив, что они "злятся, так как он преуспевает там, где они терпели неудачу на протяжении 40 лет". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. В октябре 2022 года по итогам референдумов ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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нефть, сша, крым, украина
Политика, Нефть, США, КРЫМ, УКРАИНА
16:33 02.04.2025
 
СМИ узнали новые подробности проекта сделки Украины и США по ресурсам

Point: проект сделки Киева и США предполагает добычу ресурсов в Крыму и Донбассе

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Новый проект соглашения об украинских ископаемых, предложенный США, предполагает, что ресурсы будут добываться в том числе в Черном море, Крыму и Донбассе, сообщает газета Point со ссылкой на документ.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь.
"В документе... датированном 23 марта и разделенном на 18 глав... подробно описываются... условия распределения доходов от добычи полезных ископаемых, в том числе углеводородов в Черном море, Крыму и Донбассе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот проект сделки больше напоминает "договор купли-продажи", нежели межправительственное соглашение. Он, добавляет Point, представляется намного более кабальным и недоработанным, чем его описывают осведомленные украинские депутаты.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом. Он подчеркнул, что в новых регионах РФ были проведены референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее в понедельник заступился за Уиткоффа, заявив, что тот выполняет "невероятную работу". Он также упрекнул тех, кто критикуют Уиткоффа, заявив, что они "злятся, так как он преуспевает там, где они терпели неудачу на протяжении 40 лет".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. В октябре 2022 года по итогам референдумов ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
"Рискует разозлить": Киев столкнется с дилеммой по ресурсной сделке с США
12:39
 
ПолитикаНефтьСШАКРЫМУКРАИНА
 
 
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